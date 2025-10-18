Zelenski, sobre los Tomahawk: "Trump no dijo que no, pero tampoco dijo que sí"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló que el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante la reunión que sostuvieron en la víspera en la Casa Blanca, no le garantizó el suministro de misiles de gran alcance Tomahawk pero tampoco lo descartó del todo.

"Para ser sincero, es bueno que el presidente Trump no haya dicho que no, pero por hoy, tampoco ha dicho que sí", declaró el jefe de Estado ucraniano en una entrevista con el programa 'Meet The Press' de la cadena NBC News, cuyo contenido completo se emitirá el domingo. Zelenski se reunió el viernes con Trump en Washington con la expectativa de que el republicano diera luz verde a la transferencia de misiles Tomahawk de fabricación estadounidense para Ucrania.

Trump había sugerido la posibilidad de entregar esos misiles a Kiev para forzar a Rusia a negociar el fin de la guerra, pero tras una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, el jueves, antes de la reunión con Zelenski, pareció cambiar de opinión. "Esperamos que no los necesiten. Esperamos que podamos terminar la guerra sin pensar en Tomahawks", declaró Trump al iniciar el encuentro con Zelenski.

Cumbre en Budapest

El líder ucraniano insistió durante la entrevista en que su país necesita los Tomahawk para complementar su uso con el de los drones de fabricación ucraniana, dado que, según añadió, ahora están en desventaja con Rusia. "Rusia tiene drones de producción iraní y de producción propia. También utilizan misiles de producción rusa y misiles de largo alcance de Corea del Norte", subrayó Zelenski.

El Kremlin había advertido que el suministro de Tomahawk, con los que las fuerzas ucranianas podrían alcanzar Moscú, sería considerado como un acto hostil para Rusia.

Durante el encuentro con Zelenski, Trump eludió reforzar la frustración que había expresado en las últimas semanas por la negativa de Putin a detener los combates y se mostró convencido de que el líder ruso quiere "un acuerdo" para poner fin a la guerra. En la llamada entre ambos, Trump y Putin acordaron verse próximamente en Budapest para una segunda cumbre, tras la que sostuvieron en agosto pasado en Alaska.