París

Un atraco en el Louvre, sin heridos, lleva al cierre del museo durante todo el día

En su cuenta de X, el museo se limita a indicar que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales"

Agentes de Policía, frente a la entrada del museo del Louvre

Agentes de Policía, frente a la entrada del museo del Louvre / EFE

EFE

El museo del Louvre de París ha sido objeto este domingo por la mañana de un atraco en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, y eso ha conducido a cerrar el museo durante toda la jornada.

En un mensaje en su cuenta de X, Dati ha señalado que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre y que se ha desplazado hasta allí. En su cuenta de X, el museo se limita a indicar que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales".

