Incidente en EEUU
Al menos tres heridos durante un tiroteo en un campus de Oklahoma
El tiroteo tuvo lugar de madrugada, y la policía ha facilitado un número de contacto para encontrar al presunto agresor
Efe
Al menos tres personas, incluido un estudiante, resultaron heridas en un tiroteo en una residencia en el campus de la Universidad Estatal de Oklahoma (OSU, en inglés), sin que la Policía haya notificado arrestos por el momento. El tiroteo tuvo lugar a las 03:40 hora local (08:40 GMT) en el dormitorio residencial Carreker East de la universidad, informó en un comunicado el Departamento de Policía de OSU.
Al menos tres personas, incluido un estudiante, fueron heridas durante el incidente, señaló por su parte un portavoz de la universidad al medio ABC News, sin proporcionar más detalles sobre su condición. La Policía agregó que se trató de un hecho aislado y que el sospechoso "ya no se encuentra en el campus".
Número de contacto
Además, facilitó un número de contacto para quienes posean información que ayude a localizar al agresor, en el marco de una investigación que está en marcha. Estados Unidos ha registrado al menos 300 tiroteos masivos en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive. En cada uno de estos incidentes, al menos cuatro personas recibieron disparos, sin contar al atacante.
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Tragedia en El Franco: muere tras quedar atrapado bajo un todoterreno
- El restaurante de montaña (con hotel) donde se come el mejor pote asturiano: 'Muy rico y abundante
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal