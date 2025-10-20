La UE mantiene la amenaza de sanciones contra Israel si no hay cambios significativos en Gaza

"El alto el fuego ha cambiado el contexto. Sin embargo, a menos que veamos un cambio real y sostenido sobre el terreno, incluido un aumento de la ayuda que llega a Gaza, la amenaza de sanciones sigue sobre la mesa", ha advertido la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, tras una reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo.

Para Kallas, el alto el fuego entre Israel y Hamás sienta las bases de una paz duradera en la región. Pero es una paz "cada vez más frágil", que ya ha sido puesta a prueba después de varios ataques de Hamás a los que Israel ha respondido con bombardeos, y que la jefa de la diplomacia europea ha condenado. Ante la volatilidad de la situación, la UE busca qué papel puede jugar y mantiene todas las opciones sobre la mesa.

La Comisión Europea presentó un paquete de medidas contra el Gobierno israelí el pasado verano que iba desde sanciones contra varios miembros del Ejecutivo de Binyamín Netanyahu hasta restricciones al comercio. Pero ninguna de las propuestas logró el respaldo de una mayoría de países europeos. "Hoy hemos debatido y ha habido posturas muy divergentes", ha reconocido Kallas. "Lo que hemos acordado es que, por ahora, no avanzaremos con las medidas, pero tampoco las descartamos", ha dicho la estonia.

La jefa de la diplomacia europea ha reclamado un aumento significativo de la ayuda, que Israel descongele los fondos de la Autoridad Palestina, que trabajadores humanitarios y periodistas puedan entrar en la Franja, y que se eliminen las restricciones al trabajo de las organizaciones no gubernamentales. "Por ahora, no las retiramos de la mesa, pero tampoco las llevamos adelante, porque la situación es muy frágil", ha reiterado.

El papel de la UE

"La UE es el mayor socio financiero de la Autoridad Palestina y el mayor donante humanitario de Gaza", ha dicho la alta representante para la política exterior del bloque. Los europeos confían en participar de los esfuerzos para contribuir a la reconstrucción y la gobernanza de la Franja si la paz se mantiene.

Además, para contribuir a facilitar la llegada de ayuda y la seguridad, Bruselas se ofrece a desplegar las misiones de asistencia fronteriza, que ya intervinieron durante el anterior alto el fuego para facilitar la salida de heridos de Gaza. Kallas ha recordado que cualquier despliegue de oficiales europeos en la zona requiere en cualquier caso el acuerdo tanto de Egipto como de Israel. Francia ha planteado, además, ampliar la misión.

El presidente egipcio Abdelfatá el Sisi ha anunciado su intención de organizar una conferencia de donantes para financiar la reconstrucción de Gaza. Los europeos trabajan en paralelo para apoyar también el restablecimiento de los servicios públicos y la gobernanza en la franja. El Sisi estará en Bruselas el próximo miércoles para reunirse con los líderes del bloque y el futuro de Palestina estará inevitablemente sobre la mesa.