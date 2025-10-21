Guerra en Ucrania
Europa y Ucrania preparan un plan de 12 puntos para tratar de acabar la guerra
La propuesta mantendría el reparto de territorio con Rusia según las líneas de batalla actuales e incluye una junta de paz que presidiría Trump, según 'Bloomberg'
Europa y Ucrania están trabajando en un plan de 12 puntos para poner fin a la guerra según ha revelado la agencia 'Bloomberg'. Ese plan incluye un reparto de territorio entre Ucrania y Rusia que seguiría las líneas actuales de batalla, frenando las nuevas peticiones de Vladimir Putin de que Kiev entregue territorios.
La propuesta del reparto según las líneas de combate como están hoy hace eco de la que, en los últimos días, ha estado planteando públicamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Paren en las líneas de batalla, váyanse a casa, dejen de matar gente y acaben”, escribió la semana pasada tras mantener una conversación telefónica con Putin y tras un tenso encuentro en la Casa Blanca con Volodímir Zelenski.
El plan que negocian los europeos con Kiev, siempre según la información de Bloomberg, incluye también el establecimiento de una junta de paz que supervisaría la implementación de los 12 puntos y que estaría presidida por Trump.
No se trata de un plan definitivo y los detalles aún podrían cambiar, según las fuentes de la agencia. Necesitaría, además, luz verde de la Casa Blanca, y altos cargos europeos podrían viajar esta semana a Washington para intentar conseguir ese respaldo.
Niños, presos y reconstrucción
Una vez que Rusia aceptara el alto el fuego y Moscú y Kiev se comprometieran a detener los avances territoriales el plan contempla el retorno a Ucrania de todos los niños deportados e intercambios de prisioneros.
Ucrania tendría garantías de seguridad, fondos de reconstrucción y una vía para unirse a la Unión Europea. Las sanciones a Rusia, mientras, se levantarían gradualmente. 300.000 millones de dólares de reservas del banco central que están congelados, no obstante, solo se desbloquearían si Moscú accede a aportar dinero para la reconstrucción de Ucrania.
Moscú y Kiev empezarían negociaciones sobre el gobierno de los territorios ocupados pero ni Europa ni Ucrania reconocerían legalmente esos territorios como Rusia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de siete metros
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)