Europa y Ucrania preparan un plan de 12 puntos para tratar de acabar la guerra

Europa y Ucrania están trabajando en un plan de 12 puntos para poner fin a la guerra según ha revelado la agencia 'Bloomberg'. Ese plan incluye un reparto de territorio entre Ucrania y Rusia que seguiría las líneas actuales de batalla, frenando las nuevas peticiones de Vladimir Putin de que Kiev entregue territorios.

La propuesta del reparto según las líneas de combate como están hoy hace eco de la que, en los últimos días, ha estado planteando públicamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Paren en las líneas de batalla, váyanse a casa, dejen de matar gente y acaben”, escribió la semana pasada tras mantener una conversación telefónica con Putin y tras un tenso encuentro en la Casa Blanca con Volodímir Zelenski.

El plan que negocian los europeos con Kiev, siempre según la información de Bloomberg, incluye también el establecimiento de una junta de paz que supervisaría la implementación de los 12 puntos y que estaría presidida por Trump.

No se trata de un plan definitivo y los detalles aún podrían cambiar, según las fuentes de la agencia. Necesitaría, además, luz verde de la Casa Blanca, y altos cargos europeos podrían viajar esta semana a Washington para intentar conseguir ese respaldo.

Niños, presos y reconstrucción

Una vez que Rusia aceptara el alto el fuego y Moscú y Kiev se comprometieran a detener los avances territoriales el plan contempla el retorno a Ucrania de todos los niños deportados e intercambios de prisioneros.

Ucrania tendría garantías de seguridad, fondos de reconstrucción y una vía para unirse a la Unión Europea. Las sanciones a Rusia, mientras, se levantarían gradualmente. 300.000 millones de dólares de reservas del banco central que están congelados, no obstante, solo se desbloquearían si Moscú accede a aportar dinero para la reconstrucción de Ucrania.

Moscú y Kiev empezarían negociaciones sobre el gobierno de los territorios ocupados pero ni Europa ni Ucrania reconocerían legalmente esos territorios como Rusia.