Estados Unidos
Joe Biden finaliza el tratamiento de radioterapia contra el cáncer
El expresidente de EEUU tocó una campana dentro del centro médico de Penn Medicine, en Pensilvania, después de su última sesión
EFE
El expresidente de Estados Unidos Joe Biden finalizó este lunes su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata que padece desde 2023.
Biden, de 82 años, tocó una campana dentro del centro médico de Penn Medicine, en Pensilvania, después de su última sesión, según un video publicado en instagram por su hija Ashley Biden. La hija del exmandatario demócrata agradeció a los médicos y enfermeras por la atención que ha recibido su padre durante su actual tratamiento.
Un vocero de Biden dijo a la cadena ABC News que no existe claridad por el momento sobre la posibilidad de que el exjefe de Estado necesite seguir con la radioterapia.
El cáncer de próstata de Biden fue detectado durante un chequeo rutinario y, según su equipo médico, se trató de un tumor localizado y de crecimiento lento. En aquel momento, los galenos del exgobernante señalaron que el pronóstico era positivo y que no se habían detectado signos de metástasis.
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Paunovic estrena su nuevo trabajo hablando de la derrota del Oviedo: “Jugó con una presión añadida que le pesó, pero lo va a sacar adelante”
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Oviedo llora a 'Rosina', la sonrisa eterna del Fontán que no se quería jubilar: 'Deberían de poner algo en la plaza como recuerdo
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal