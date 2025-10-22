Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Ucrania

EEUU prepara un "aumento sustancial" de sus sanciones a Rusia tras suspender la reunión entre Trump y Putin

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

EFE

Washington

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia, un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin.

