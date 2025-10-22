La Eurocámara otorga el premio Sájarov al periodista bielorruso Andrzej Poczobut y la georgiana Mzia Amaglobeli

El Parlamento Europeo ha concedido este miércoles al periodista bieloruso Andrzej Poczobut y la georgiana Mzia Amaglobeli el premio Sájarov a la libertad de conciencia, por su trabajo en la defensa de la libertad de expresión en sus respectivos países, donde se encuentran detenidos por sus críticas al gobierno y su participación en protestas antigubernamentales.

"Ambos son periodistas que actualmente se encuentran en prisión por acusaciones falsas, simplemente por hacer su trabajo y por denunciar las injusticias", ha dicho la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, tras anunciar a los ganadores. "Su valentía los ha convertido en símbolos de la lucha por la libertad y la democracia. Esta Cámara los apoya, así como a todos aquellos que siguen exigiendo libertad", ha añadido Metsola.

Oposición a Lukashenko

En una polémica edición por la nominación de Charlie Kirk, la Eurocámara ha reconocido la labor de Poczobut y Amaglobeli. Poczobut es un conocido periodista y ensayista, defensor de la minoría polaca en Bielorrusia. Amaglobeli está considerada la primera presa política de Georgia desde su independencia. Ambos han sido encarcelados por sus críticas y su participación en las protestas contra el régimen gobernante en sus respectivos países.

Condenado a 8 años de prisión en 2021, Poczobut había sido detenido en varias ocasiones por sus feroces críticas al régimen de Alexander Lukashenko. El periodista ha sido puesto en régimen de aislamiento en varias ocasiones y se desconoce su situación actual, ya que las autoridades no permiten a su familia visitarle. La Eurocámara ha exigido su liberación.

Poczobut ha recibido el premio Sájarov cuando se cumplen cinco años de las elecciones fraudulentas de 2020, que auparon a Lukashenko a un sexto mandato. La que fuera líder de la oposición, Svetlana Tijanóvskaya, está este miércoles presente en Estrasburgo, junto a su marido, el también opositor Sergey Tihanovsk, precisamente para dar un discurso sobre la situación en el país. Tihanovsk fue liberado el pasado mes de junio, tras pasar varios años en prisión por su activismo contra aquellos comicios.

Respaldo a Georgia

La Eurocámara ha reconocido también la labor de la periodista y directora de varios medios digitales Mzia Amaglobeli. Amaglobeli fue detenida el pasado año por su participación en las protestas contra el Gobierno desde las elecciones parlamentarias del pasado otoño, donde observadores internacionales denunciaron un posible fraude.

La periodista fue condenada a dos años de prisión por lo que la Eurocámara considera "motivaciones políticas". En el último año, el Ejecutivo georgiano ha endurecido la represión contra las protestas, que se agravaron tras decidir el Gobierno suspender los preparativos para la entrada del país en la Unión Europea. La oposición proeuropea toma las calles desde hace meses.

Tanto el premio a Poczobut como a Amaglobeli son un mensaje simbólico de apoyo a los movimientos proeuropeos en países bajo la influencia del Kremlin. Lukashenko es de sobra conocido como el gran aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, en la región. Aunque el Gobierno georgiano niega su cercanía con el Kremlin, los expertos apuntan al importante nivel de influencia en el país de Moscú.

Gaza y Charlie Kirk

La candidatura de Poczobut y Amaglobeli había sido impulsada por el Grupo Popular Europeo, con el respaldo de los conservadores. La izquierda, por su parte, había apoyado una candidatura conjunta que buscaba otorgar el premio a los trabajadores humanitarios y periodistas en Gaza, que se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para ambas profesiones.

Desde octubre de 2023, más de medio millar de trabajadores humanitarios han muerto en ataques de Israel mientras daban asistencia, según la ONU. El Gobierno israelí impide además la entrada de periodistas internacionales en Gaza, mientras que los locales se juegan la vida a diario. Según la Federación Internacional de Periodistas, al menos 222 profesionales de la información han sido asesinados en la Franja. La candidatura de socialistas e izquierda proponía otorgar el premio simbólicamente al Sindicato de Periodistas, la Media Luna Roja y el Organismo de Obras Públicas y a la UNRWA.

También optaban al premio los estudiantes serbios que iniciaron una serie de protestas contra la corrupción tras el colapso de una marquesina en la estación de tren en Novi Sad, acabando con la vida de 16 personas. Las protestas acabaron convirtiéndose en un movimiento que culminó con la mayor manifestación en el país desde la desintegración de la antigua Yugoslavia.

Aunque se quedó fuera en las últimas votaciones, entre los nominados, estaba también el activista conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado el pasado mes de septiembre durante una conferencia en la Universidad de Utah. Kirk fue nominado por el grupo de ultraderecha La Europa de las Naciones Soberanas, donde se encuentran, entre otros, Alternativa por Alemania, "por su lucha por la libertad de expresión" y su contribución a movilizar el voto joven.