Frente a la costa colombiana
EEUU asegura haber destruido una segunda narcolancha en el Pacífico
El ataque estadounidense ha eliminado a los tres tripulantes a los que se compara con miembros del grupo terrorista Al Qaeda
EFE
El titular del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, ha informado de que el Comando Sur de Estados Unidos realizó otro "ataque cinético letal" contra una embarcación en el océano Pacífico y eliminó a los tres tripulantes a los que calificó como narcotraficantes y comparó con los miembros del grupo terrorista Al Qaeda.
"Estos ataques continuarán, día tras día", dijo Hegseth en su cuenta oficial de Truth y agregó que no se trata de "simples narcotraficantes" sino de "Al Qaeda" de "nuestro hemisferio y no escaparán de la justicia".
El secretario señaló que el ataque fue autorizado por el presidente, Donald Trump, y que la nave destruida había sido identificada por la inteligencia por su supuesta "participación en el contrabando de ilícitos".
Durante el ataque, el segundo anunciado en menos de 24 horas en aguas internacionales en el Pacífico cerca de las costas colombianas, tres tripulantes fueron asesinados de acuerdo con la información difundida por el titular del Departamento de Guerra.
Noveno ataque
Este sería el noveno ataque conocido de las fuerzas estadounidenses a supuestas narcolanchas y el segundo en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe sur, - en su mayoría cerca de las costas de Venezuela-, donde ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.
En ese contexto, Trump ordenó el miércoles cortar toda ayuda económica y subsidio a Colombia y calificó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como "un matón, es un mal tipo que produce mucha droga".
El mandatario estadounidense adelantó que su Administración considera realizar ataques dirigidos a objetivos en tierra, sin precisar el territorio, porque a su criterio ahora las drogas están llegando vía terrestre y dijo que informará al Congreso si realizan este tipo de operativos.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”