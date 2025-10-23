Paralización de fondos
Posible suspensión de vuelos en EEUU por la falta de controladores aéreos tras el cierre del Gobierno
Redacción
El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, reconoció este jueves que no puede descartar cancelaciones o retrasos de vuelos por el actual cierre del Gobierno federal, que ya es el segundo más largo de la historia del país. "No puedo garantizar que su vuelo vaya a salir a tiempo. No puedo garantizar que su vuelo no vaya a ser cancelado. Dependerá de que nuestros controladores aéreos acudan a trabajar todos los días", declaró Duffy en una rueda de prensa junto al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.
El cierre del Gobierno, que ya se extiende más de 23 días sin perspectivas de acuerdo en el Senado, está agudizando la escasez de controladores aéreos en las terminales, que trabajan actualmente sin recibir salarios debido a la paralización de fondos federales y en algunos casos, han comenzado a ausentarse de sus puestos. Precisamente esta ausencia fue uno de los motivos claves para reabrir el Gobierno durante el cierre de 2018-2019, que duró 35 días y es, a día de hoy, el más largo de la historia.
Al igual que otros servicios como la seguridad aeroportuaria y la Seguridad Social, los controladores aéreos son considerados empleados federales esenciales por lo que están obligados a asistir a sus puestos de trabajo a pesar del cierre. El Senado vota este jueves una propuesta, presentada por el republicano de Wisconsin, Ron Johnson, para usar fondos del Departamento del Tesoro para pagar a estos funcionarios públicos, que deberían recibir sus salarios a partir de este viernes.
Lucha parlamentaria
La votación, según recogen varios medios, está previsto que fracase porque los legisladores demócratas planean presentar una contramedida que también incluya a los miles de trabajadores, no esenciales, que han sido enviados a sus casas sin cobrar. Para que cualquiera de las dos propuestas salga adelante se necesitan 60 apoyos, por lo que tanto la estrecha mayoría republicana (53), como los demócratas (45) necesitarán contar con votos de sus oponentes para aprobar las medidas. Ambas bancadas se culpan de la paralización. Los demócratas presionan por aprobar más financiación para la atención sanitaria del Obamacare, a lo que se oponen los republicanos.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?