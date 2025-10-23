Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Relaciones Washington-Madrid

Todas las veces que Trump ha arremetido contra España

La última lindeza que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha lanzado a España es la de "no jugar en equipo", otra vez a cuenta de la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez a dedicar el 5 % de su PIB al gasto de defensa como el resto de miembros de la OTAN. Fue el miércoles en una intervención en el Despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al que el líder estadounidense instó la presionar al Ejecutivo socialista. "Va a tener que hablar con España", dijo Trump a Rutte. No es, sin embargo, la primera vez que el líder republicano amenaza al Gobierno español. A continuación, todas las veces que el presidente de EEUU ha arremetido contra Madrid.

Trump amenazó a España con medidas arancelarias por no aumentar el gasto en Defensa. El líder norteamericano dijo estar "muy descontento" con el país ya que está siendo "increíblemente irrespetuoso" con la OTAN. "Estoy muy descontento con España, es el único país que no ha aumentado su cifra al 5%. Todos los demás países de la OTAN aumentaron hasta el 5%, no estoy contento", argumentó Trump durante su encuentro con el presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca.

Trump aseguró que lo que ha hecho España con el gasto en Defensa "no es agradable". "España recibe protección, están como en el medio, van a estar protegidos automáticamente, incluso si no quieres protegerlos, los protegen por su ubicación"dijo para añadir: "Creo que lo que hizo España es algo muy malo para la OTAN, creo que es muy injusto".

A mediados de junio, antes de viajar a La Haya para participar en la cumbre de la OTAN y también antes de que el mandatario norteamericano y la presidenta de la Comisión Europea firmasen el acuerdo de aranceles para la UE, Trump volvió a amenazar a España . "Les haremos pagar el doble" en comercio y aranceles, dijo el mandatario. Pero no hubo repercusiones económicas para España porque la política arancelaria comunitaria se se coordinó desde Bruselas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar contra España por su gasto militar. "Siempre ha pagado muy poco" como miembro de la OTAN, dijo el mandatario antes de la cumbre de OTAN en La Haya, donde volvió a subrayar que todos los miembros deberían dedicar el 5% de su PIB al gasto en Defensa.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reprobó la actitud del Gobierno español ante la ofensiva arancelaria del presidente Donald Trump. En una conferencia de la Asociación de Banqueros de EEUU, celebrada en Nueva York, Bessent, firme defensor de los gravámenesadvirtió a Pedro Sánchez de que acercarse a China sería "cortarse su propio cuello". La advertencia se produjo en un momento en el que España empezó a buscar otros aliados comerciales. Reforzar los vínculos con China fure el objetivo del viaje del presidente del Gobierno a Vietnam y China, donde se reunió con su homólogo con Xi Jinping.

