Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Al Fatá se suma al consenso de las facciones palestinas para nombrar un gobierno de tecnócratas en Gaza

El partido palestino Al Fatá, núcleo del Gobierno palestino en Cisjordania, ha confirmado su incorporación al consenso alcanzado por las facciones de Gaza, con su rival Hamás a la cabeza, para establecer lo antes posible un gobierno de tecnócratas independientes como autoridad provisional en el enclave palestino como consolidación del alto el fuego en vigor con Israel.

"El acuerdo para una comisión administrativa profesional para gestionar los asuntos de Gaza por un período determinado es un paso importante y necesario", ha hecho saber el partido liderado por el presidente palestino, Mahmud Abbas, en un comunicado publicado este sábado, al término de una semana en la que una delegación del partido ha viajado a El Cairo (Egipto) para conversar con las facciones palestinas de Gaza la evolución del cese de hostilidades e intentar determinar el futuro político de la Franja.

Sobre el consenso mencionado, Al Fatá ha agradecido la buena disposición de Hamás, que en su comunicado conjunto del viernes reivindicaba a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como única representante legítima de los intereses del pueblo gazatí.