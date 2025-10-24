En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Erdogan pide "mayores esfuerzos" internacionales para que Netanyahu respete el acuerdo de alto el fuego
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Ayuda desde España
Dos aviones del Ejército del Aire han despegado este sábado para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos que serán atendidos en España. Así lo ha comunicado el Ministerio de Defensa desde su cuenta de X, donde han explicado que ambas aeronaves han salido desde Torrejón de Ardoz y que ya vuelan hacia Jordania. Se tratan de un A400 con un equipo de 12 personas y un A310 del Ejército del Aire con 4 miembros de la UME "que garantizan tratamiento y seguimiento en vuelo", como se expresa en la publicación.
Al Fatá se suma al consenso de las facciones palestinas para nombrar un gobierno de tecnócratas en Gaza
El partido palestino Al Fatá, núcleo del Gobierno palestino en Cisjordania, ha confirmado su incorporación al consenso alcanzado por las facciones de Gaza, con su rival Hamás a la cabeza, para establecer lo antes posible un gobierno de tecnócratas independientes como autoridad provisional en el enclave palestino como consolidación del alto el fuego en vigor con Israel.
"El acuerdo para una comisión administrativa profesional para gestionar los asuntos de Gaza por un período determinado es un paso importante y necesario", ha hecho saber el partido liderado por el presidente palestino, Mahmud Abbas, en un comunicado publicado este sábado, al término de una semana en la que una delegación del partido ha viajado a El Cairo (Egipto) para conversar con las facciones palestinas de Gaza la evolución del cese de hostilidades e intentar determinar el futuro político de la Franja.
Sobre el consenso mencionado, Al Fatá ha agradecido la buena disposición de Hamás, que en su comunicado conjunto del viernes reivindicaba a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como única representante legítima de los intereses del pueblo gazatí.
Sanidad gazatí reporta cuatro muertos y siete heridos por Israel en las últimas 48 horas
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, gestionado por Hamás, informó este sábado de que en las últimas 48 horas Israel ha matado a cuatro palestinos y ha dejado heridos a otros siete en nuevos ataques lanzados contra el enclave, sin respetar el alto el fuego.
Así, el número total de muertos desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza el 7 de octubre de 2023 se eleva ya a 68.519, mientras que la de heridos sube 170.382, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.
En estos dos últimos días, los equipos de defensa civil también han recuperado de entre los escombros a 19 cadáveres, según recoge el comunicado de Sanidad.
Israel derriba edificios residenciales en Jan Yunis (sur de Gaza) pese al alto el fuego
El Ejército israelí ha derruido en las últimas horas edificios residenciales al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego, informan está sábado varios medios palestinos.
El Ejército israelí, de momento, no se ha pronunciado sobre estos bombardeos.
Imágenes difundidas por varios medios palestinos recogen el momento posterior al derrumbe de algunos edificios en las que se puede observar una enorme columna de humo emerger de entre las ruinas y la destrucción de Gaza.
Colonos queman coches en la zona de Ramala (Cisjordania) por segunda noche consecutiva
Un grupo de colonos incendió anoche tres coches en la aldea de Al Mughayyir, al noreste de Ramala en la Cisjordania ocupada, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.
Esta es la segunda noche consecutiva en la que se colonos queman coches en la zona de Ramala después de que durante la madrugada del viernes también se registraran los mismos incidentes en otra aldea.
El jefe del consejo de la aldea de Al Mughayyir, Amin Abu Alia, indicó en declaraciones recogidas por Wafa que los colonos atacaron la zona oeste de la aldea e incendiaron tres vehículos antes de que residentes desarmados los confrontaran y los obligaran a retirarse.
Al menos un muerto en un ataque israelí contra el sur de Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte de un "terrorista" que presuntamente pertenecía al partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque de las fuerzas hebreas contra el sur de Líbano.
"Hoy (este viernes) temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel, lideradas por la División 91 y utilizando aviones de la Fuerza Aérea, atacaron y eliminaron a un terrorista de la organización terrorista Hezbolá en el área de Zutar Al Sharqiya que estaba intentando restaurar las capacidades militares de la organización terrorista Hezbolá en el sur del Líbano", han sostenido las FDI en un mensaje desde su cuenta de la red social X.
Las milicias del partido chií libanés e Israel se encuentran técnicamente bajo un estado de alto el fuego desde noviembre del año pasado, en una suspensión de sus cruces de bombardeos transfronterizos que comenzaron al principio de la guerra de Gaza. Israel, no obstante, no ha dejado de atacar el sur de Líbano tras denunciar que la organización está intentando recomponer su infraestructura en la zona.
La ONU responde a Rubio que UNRWA "no está vinculada a Hamás"
El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este viernes a través de uno de sus portavoces que la agencia del organismo para los refugiados palestinos (UNRWA) "no está vinculada a Hamás" y que es "la columna vertebral" de las operaciones humanitarias de la ONU en Gaza.
El portavoz, Farhan Haq, respondía así al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien aseguró este viernes que la agencia de la ONU es "subsidiaria de Hamás" y que no desempeñará "ningún papel" en la entrega de ayuda a Gaza en el actual plan de alto el fuego.
Al menos tres muertos en ataques israelíes contra dos vehículos en el sur del Líbano
Al menos tres personas murieron y otras tantas resultaron heridas este viernes en sendos bombardeos israelíes contra vehículos en el sur el Líbano, lo que eleva a siete el número de fallecidos a manos del Estado judío en las últimas 24 horas.
Un primer ataque tuvo como objetivo a un coche que circulaba por una carretera de la localidad de Toul, lo que causó dos muertos y dos heridos, según un comunicado emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.
Palestina se cuela en la inauguración del festival de cine Seminci
La 70 edición de la Semana Internacional de Cine (Seminci) de Valladolid (centro de España) se llenó este viernes de guiños a Palestina con chapas, pañuelos y una protesta a la que se acercaron tanto el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, como el director del certamen, José Luis Cienfuegos.
La alfombra azul -frente al verde de ediciones anteriores- que precedió a la gala inaugural de Seminci se llenó de palabras de apoyo hacia la población palestina por parte de los invitados al festival y también de manifestantes concentrados a pocos metros del evento.
Los primeros 7 niños gazatíes que serán tratados en Suiza viajan hacia el país europeo
Siete niños evacuados de Gaza para ser tratados en hospitales de Suiza partieron este viernes de Amán, la capital jordana, en dirección al país europeo, como parte de un programa de asistencia anunciado el mes pasado por el Gobierno helvético.
Según informó la Secretaría de Estado de Migraciones, los siete niños son parte de los 41 evacuados de Gaza el pasado miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los primeros desde el alto el fuego, y viajan a bordo de seis aviones del Ejército y la Guardia Suiza de Rescate.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
- Celso Roces, organizador del Rally Princesa, condenado a 3 años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida
- EN IMÁGENES: El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios "Princesa" en las horas previas a la ceremonia
- Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar