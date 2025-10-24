Estrategia publicitaria
La empresa de la escalera usada por los ladrones del Louvre usa la imagen como publicidad
Los dueños de Böcker de Werne argumentan que valoraron la ausencia de daños personales para hacer una campaña con "sentido del humor"
Redacción
La empresa Böcker de Werne, ubicada en Renania del Norte-Westfalia, ha tenido la brillante idea al ver una de sus antiguas grúas Agilo en fotos del robo en el Museo del Louvre en París: usar la imagen como publicidad.
«No queríamos faltarle al respeto a los franceses, pero como nadie salió herido y hay tanta basura en el mundo ahora mismo, pensamos que un poco de humor nos vendría bien», dice Alexander Böcker, de 42 años, junto a su esposa, Julia Scharwatz.
Los perfiles de Instagram y Facebook de la compañía ahora muestran una foto de esa misma grúa frente a la entrada lateral del Louvre, junto con el ingenioso mensaje: "¡Cuando hay que hacerlo rápido! El Böcker Agilo transporta sus tesoros de hasta 400 kilogramos a 42 metros/minuto, en silencio gracias a su motor eléctrico de 230 V".
"Silenciosa como un susurro", añade el texto.
Todo este golpe de efecto recuerda un poco a los anuncios de Sixt, que también utilizan repetidamente eventos sociales, con toques de tragedia y comedia, para sus anuncios de coches de alquiler. La propia Sixt comentó la publicación de la compañía Böcker con un GIF humorístico que dice: "¡Te estamos vigilando!".
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer