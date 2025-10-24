Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin desafía a Trump tras las sanciones a las dos mayores petroleras rusas: "Veremos, si Dios quiere, qué pasará en seis meses"

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Final feliz para la osa "Alba" en Asturias: ya corre en libertad, tras seis meses en centros de recuperación, y pesa 36 kilos

La fiesta del Gran Capítulo de la Cofradía del Desarme de Oviedo.

Sale a la luz el comunicado de lo que supuestamente les pasó a los hijos de Rocío Carrasco cuando convivían con ella: "Los encerraba..."

Medio Rural libera a la osezna Alba en un hábitat adecuado para su desarrollo tras completar su periodo de aclimatación

Somió homenajea a los mayores de la parroquia

Todas las obras de distrito aprobadas y previstas en los presupuestos de Gijón: deporte, ocio y accesibilidad copan las preferencias vecinales
