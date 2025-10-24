En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin desafía a Trump tras las sanciones a las dos mayores petroleras rusas: "Veremos, si Dios quiere, qué pasará en seis meses"
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
En video
Ucrania denuncia al menos dos muertos y diez heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev
Rusia bombardea Jersón
La ciudad meridional de Jersón, atacada a diario por drones rusos, ha sido objeto de un bombardeo masivo por parte del Ejército de Rusia, estacionado al otro lado del río Dniéper, después de que tropas invasoras fueran repelidas tras intentar cruzar las aguas y entrar en la ciudad. Una serie de ataques llevados a cabo por lanzacohetes rusos el viernes, que causaron la muerte de tres habitantes y dejaron 29 heridos, se convirtieron en una de las mayores ofensivas contra Jersón desde el inicio de la invasión, dijo a EFE Oksana Pogomí, diputada del consejo local y responsable de una iniciativa de voluntariado civil.
Los activos rusos
Rusia advirtió hoy a la Unión Europea (UE) de que si decide confiscar los activos congelados rusos para ayudar a Ucrania, tendrá que devolverlos en un futuro "con intereses". "Los países europeos implicados en ese robo tendrán que pagar sumas mucho mayores, con intereses", escribió Viacheslav Volodin, presidente de la Duma o cámara de diputados, en su canal de aplicación rusa Max.
Barcelona ayudará a Ucrania para una reconstrucción con criterios de neutralidad climática
Barcelona es una de las catorce ciudades elegidas por la Comisión Europea para contribuir a la reconstrucción de Ucrania con criterios de neutralidad climática, a través del proyecto SUN4Ukraine, ha informado este sábado el consistorio.
El proyecto cuenta con financiación europea y tiene por objetivo que las ciudades europeas compartan su experiencia práctica con ciudades ucranianas en ámbitos como la adaptación y la mitigación climática, energía limpia y movilidad, financiación de la acción climática, implicación ciudadana y desarrollo urbano.
SUN4Ukraine está formado por doce municipios europeos que se encargarán de asesorar a ciudades ucranianas. Barcelona, en concreto, se encargará de Mykolaiv. Además, Múnich y Oslo actuarán como ciudades mentoras especiales y reforzarán el programa de transferencia de conocimientos.
Rusia denuncia daños en una presa de la región de Bélgorod por un ataque ucraniano
Las autoridades de la región rusa de Bélgorod, en el oeste del país, han denunciado que un ataque aéreo ucraniano ha provocado daños en una presa de la zona y contemplan ahora mismo la posible evacuación de decenas de familias en peligro de inundaciones.
El gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, ha explicado en su canal de Telegram que ahora mismo existe el peligro de un segundo ataque de Ucrania con el objetivo de destruir por completo la presa.
Si eso ocurre habrá un riesgo inundación en la llanura fluvial de la región de Járkov (en Ucrania, parcialmente ocupada por Rusia) "y en varios de nuestros pueblos, donde viven aproximadamente 1.000 residentes".
El ministro de Exteriores ucraniano condena el ataque nocturno de Rusia con muertos y heridos
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, condenó este sábado el ataque nocturno de Rusia que causó al menos tres muertos y 17 heridos en varios puntos del país invadido por las fuerzas rusas.
"Otro ataque aéreo ruso contra Ucrania, dirigido contra infraestructuras críticas, la red eléctrica, el ferrocarril y viviendas particulares en Kiev, Dnipró, Járkov, Sumi y otras regiones. Hay muertos y heridos", lamentó Sibiga en su cuenta de X, donde publicó varias imágenes de la destrucción causada por el bombardeo.
"El terror ruso puede y debe detenerse", abundó el jefe de la diplomacia ucraniana, que pidió "la acción colectiva" y "una mayor presión sancionadora" contra Rusia, además de "un mayor apoyo energético" y una mayor "capacidad de defensa para Ucrania".
Al menos tres muertos y 16 heridos en Ucrania tras ataque nocturno ruso
Las autoridades locales ucranianas informaron de que el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado causó la muerte de al menos tres personas, mientras que otras 16 resultaron heridas.
Según informó en su cuenta de Telegram Timur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, en la capital ucraniana perdió la vida una persona en el último ataque ruso contra una urbe que fue objetivo de Rusia al igual que otros puntos del norte, sur y este del país del presidente Volodímir Zelenski.
Los servicios de emergencias de Kiev también informaron de que nueve personas resultaron heridas en la capital de Ucrania, mientras que desde la Administración Militar de Dnipropetrovsk, en el este del país, el balance provisional del ataque ruso dejó dos personas muertas y siete heridos.
Ucrania derriba 50 drones y cuatro misiles balísticos rusos en un ataque nocturno
La Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 50 drones y de cuatro misiles balísticos que Rusia lanzó contra el territorio ucraniano en un ataque que se produjo en la noche del viernes a este sábado.
"La defensa aérea derribó o suprimió cuatro misiles balísticos y 50 drones enemigos de tipo 'Shahed', Gerbera y otros tipos en el norte, sur y este del país", informó en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje en el que detalló que se registraron doce impactos de drones y cinco de misiles balísticos en once puntos del territorio ucraniano.
"El ataque continúa, con varios drones en el espacio aéreo", indicó el mensaje castrense.
Al menos ocho heridos en Kiev tras un nuevo ataque ruso con misiles balísticos
El Ejército ruso ha lanzado durante la madrugada de este sábado un nuevo ataque con misiles balísticos contra Kiev, la capital ucraniana, dejando al menos ocho personas heridas; todo ello a lo largo de una noche en la que la defensa antiaérea rusa ha interceptado y destruido más de un centenar de drones en todo su territorio, la mayoría de ellos en la región de Rostov.
El alcalde de la metrópoli, Vitali Klitschko, ha informado a través de la misma plataforma de que ocho personas han resultado heridas durante el ataque, y que tres de ellas han requerido hospitalización.
Por su parte, el jefe de la Administración Militar capitalina, Timur Tkachenko, ha confirmado vía Telegram que se han producido múltiples incendios en distintos puntos de la orilla izquierda del río Dniéper. Los bomberos han sido desplegados en los distritos Darnitski y Desnianski, donde se han registrado los mayores daños, de acuerdo con el mismo medio.
Lucas Font
Los aliados de Ucrania confían en desbloquear los activos congelados de Rusia antes de que termine el año
Los países de la llamada “coalición de voluntarios”, liderada por el Reino Unido y Francia, se han mostrado confiados en poder desbloquear los activos congelados a Rusia por Europa antes de que termine el año. Un pronóstico que han lanzado tanto la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a pesar de que los países de la Unión Europea fueron incapaces de alcanzar un acuerdo en este sentido en la reunión celebrada este jueves en Bruselas. Los miembros de la coalición también se han comprometido a reforzar el armamento a Ucrania y han amenazado con nuevas medidas para retirar cuanto antes el petróleo y el gas rusos del mercado global. (Seguir leyendo)
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
- Celso Roces, organizador del Rally Princesa, condenado a 3 años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida
- EN IMÁGENES: El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios "Princesa" en las horas previas a la ceremonia
- Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar