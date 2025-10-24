Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Barcelona ayudará a Ucrania para una reconstrucción con criterios de neutralidad climática

Barcelona es una de las catorce ciudades elegidas por la Comisión Europea para contribuir a la reconstrucción de Ucrania con criterios de neutralidad climática, a través del proyecto SUN4Ukraine, ha informado este sábado el consistorio.

El proyecto cuenta con financiación europea y tiene por objetivo que las ciudades europeas compartan su experiencia práctica con ciudades ucranianas en ámbitos como la adaptación y la mitigación climática, energía limpia y movilidad, financiación de la acción climática, implicación ciudadana y desarrollo urbano.

SUN4Ukraine está formado por doce municipios europeos que se encargarán de asesorar a ciudades ucranianas. Barcelona, en concreto, se encargará de Mykolaiv. Además, Múnich y Oslo actuarán como ciudades mentoras especiales y reforzarán el programa de transferencia de conocimientos.