Relaciones entre Washington y Caracas

Maduro pide a Trump que evite la guerra en un inglés "a lo Tarzán"

"No a la guerra. Not war. Yes peace, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. Please. Yes peace. Peace forever. Victory forever", ha espetado el líder venezolano a su homólogo estadounidense

Maduro llama a la paz con Estados Unidos utilizando un inglés “tarzaniao”: “¡Not war, yes peace, peace forever!”

Maduro llama a la paz con Estados Unidos utilizando un inglés “tarzaniao”: “¡Not war, yes peace, peace forever!”

EFE

Redacción

Barcelona

"No a la guerra. Not war. Yes peace, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. Please. Yes peace. Peace forever. Victory forever". Es la particular forma , una mezcla en inglés y español, en la que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a Donald Trump que evite la guerra, después de que Estados Unidos haya bombardeado varias embarcaciones que salieron de Venezuela y en las que, según la administración Trump, se trasladaban drogas. Un inglés que el propio mandatario ha descrito como "tarzaniao" -"a lo Tarzán"-.

El presidente estadounidense reconoció que ha autorizado una operación encubierta de la CIA en Venezuela y no ha querido aclarar si entre sus misiones está la de asesinar a Maduro.

El mandatario venezolano ha acusado a Estados Unidos de ejercer a diario una "guerra psicológica" sobre su país, en referencia al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que el líder chavista considera un intento de sacarlo del poder.

