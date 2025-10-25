Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

Despegan dos aviones del Ejército del Aire para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos

El Ministerio de Defensa ha realizado operaciones similares en los últimos años, salvando a una treintena de menores

Una fotografía de archivo de un avión A400 como el que ha despegado este sábado para evacuar a niños gazatíes gravemente heridos.

Una fotografía de archivo de un avión A400 como el que ha despegado este sábado para evacuar a niños gazatíes gravemente heridos. / Ministerio de Defensa / EFE

Europa Press

Madrid

Dos aviones del Ejército del Aire han despegado este sábado para evacuar a niños gazatíes gravemente enfermos que serán atendidos en España.

Así lo ha comunicado el Ministerio de Defensa desde su cuenta de X, donde han explicado que ambas aeronaves han salido desde Torrejón de Ardoz y que ya vuelan hacia Jordania. Se tratan de un A400 con un equipo de 12 personas y un A310 del Ejército del Aire con 4 miembros de la UME "que garantizan tratamiento y seguimiento en vuelo", como se expresa en la publicación.

Así, se repite una operación que el Gobierno llevó a cabo este verano, cuando se evacuaron a 13 niños gazatíes en un avión medicalizado que viajaron a España junto a sus familiares para recibir tratamientos médicos.

También se realizó una misión idéntica en 2024, en la que Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a 15 niños palestinos con problemas de salud derivados de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
  2. Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
  3. EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
  4. EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
  5. Celso Roces, organizador del Rally Princesa, condenado a 3 años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida
  6. EN IMÁGENES: El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios "Princesa" en las horas previas a la ceremonia
  7. Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer
  8. Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar

Medio Rural libera a la osezna Alba en un hábitat adecuado para su desarrollo tras completar su periodo de aclimatación

Medio Rural libera a la osezna Alba en un hábitat adecuado para su desarrollo tras completar su periodo de aclimatación

Somió homenajea a los mayores de la parroquia

Somió homenajea a los mayores de la parroquia

Los vecinos de Portuarios entregan sus honores

Los vecinos de Portuarios entregan sus honores

Los Reyes y sus hijas se reúnen con los alcaldes de los concejos afectados por los incendios en Asturias: "Son momentos de mucha tensión"

Los Reyes y sus hijas se reúnen con los alcaldes de los concejos afectados por los incendios en Asturias: "Son momentos de mucha tensión"

Serena Williams celebra su premio "Princesa" de los Deportes 2025 con un sensual baile en un ascensor Oviedo

Serena Williams celebra su premio "Princesa" de los Deportes 2025 con un sensual baile en un ascensor Oviedo

VIDEO: Valdesoto se vuelca con la familia Real, así fue la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias

VIDEO: Valdesoto se vuelca con la familia Real, así fue la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias

Catherine Connolly, abanderada de la izquierda, será la nueva presidenta de Irlanda

Catherine Connolly, abanderada de la izquierda, será la nueva presidenta de Irlanda

Todas las obras de distrito aprobadas y previstas en los presupuestos de Gijón: deporte, ocio y accesibilidad copan las preferencias vecinales

Todas las obras de distrito aprobadas y previstas en los presupuestos de Gijón: deporte, ocio y accesibilidad copan las preferencias vecinales
Tracking Pixel Contents