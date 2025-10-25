Un temporal causa graves inundaciones en Buenos Aires en víspera de las elecciones legislativas

La caída de hasta 100 milímetros de agua por metro cuadrado durante la pasada noche ha provocado graves inundaciones, cortes de electricidad y la declaración de la alerta naranja en el Área Metropolitana de Buenos Aires en víspera de unas cruciales elecciones legislativas.

Hasta 16.000 hogares han quedado sin suministro eléctrico como consecuencia del temporal, según el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), con especial impacto en barrios como Flores, Floresta, Parque Avellaneda, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

Además, hay zonas anegadas en toda la ciudad, aunque principalmente en los barrios de Villa Urquiza, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers y Santa Rita.

Las autoridades del gobierno porteño han movilizado a personal de Defensa Civil, Tránsito, Seguridad, Espacio Público y Guardia de Auxilio. El Centro Único de Coordinación y Control ha atendido ya más de un centenar de avisos relacionados con el temporal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mantiene una alerta meteorológica de nivel naranja en varias provincias y se prevé que las precipitaciones seguirán el sábado por la tarde.

Estas lluvias se producen precisamente la víspera de las elecciones legislativas en las que se pone a prueba la popularidad del presidente del país, Javier Milei, en plena ola de críticas por la difícil situación socioeconómica y los supuestos casos de corrupción, un tema que es ya la principal preocupación del electorado.

La oposición peronista espera poder obtener un buen resultado tras la victoria en las elecciones provinciales de Buenos Aires del pasado mes de septiembre.