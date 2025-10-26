Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Putin prueba con éxito su nuevo misil crucero a propulsión nuclear, el 'Burevestnik'

Este arma está capacitada para recorrer una distancia mínima de 14.000 kilómetros

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin / Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

EP

MADRID

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este domingo la prueba con éxito de un nuevo misil crucero a propulsión nuclear, un modelo identificado como 'Burevestnik', capacitado para recorrer una distancia mínima de 14.000 kilómetros.

La prueba, ha añadido el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, el general Valeri Gerasimov, fue efectuada el pasado 21 de octubre. El misil voló durante 15 horas y, de acuerdo con el oficial, está capacitado para rebasar redes de defensa aérea antimisiles.

Putin, cabe recordar, anunció en 2018 el comienzo del desarrollo del misil durante su discurso anual sobre el Estado de la Nación. En ese momento, describió el proyectil como "un misil de crucero de baja visibilidad y vuelo bajo, armado con una ojiva nuclear y que posee un alcance prácticamente ilimitado, una trayectoria de vuelo impredecible".

"Los tests decisivos", ha manifestado Putin este domingo, "han sido completados" en lo que describió como "un producto único, diferente a todo lo demás en el mundo", durante una comparecencia, acompañado del general Gerasimov, tras visitar un puesto de mando del Grupo de Fuerzas Conjuntas del Ejército de Rusia.

Ahora, el Ejército deberá decidir si el 'Burevestnik' es clasificado como un misil convencional o pasa a engrosar su arsenal de armas estratégicas si finalmente acaba incorporando al proyectil una ojiva nuclear, de acuerdo con el resumen del Ministerio de Defensa ruso, recogido por la agencia TASS.

