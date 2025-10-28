Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Israel ataca el sur de Gaza tras un presunto ataque de Hamás a sus tropas El Ejército israelí afirmó el martes que está "respondiendo con artillería" a un presunto ataque de Hamás a sus tropas este martes en la zona de Rafah, en el sur de Gaza, según informó a EFE una fuente militar israelí. "Hamás abrió fuego contra las tropas en Rafah con fuego de francotirador y de artillería antitanque", indicó la fuente, que detalló que el Ejército está respondiendo a ese ataque con artillería.

Las autoridades de Gaza elevan a unos 475 los cadáveres recuperados de zonas abandonadas por Israel Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a cerca de 475 los cadáveres recuperados de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes en línea con el acuerdo alcanzado hace cerca de dos semanas para la aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino. El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre se han confirmado 94 muertos, 344 heridos y 474 cadáveres recuperados, antes de afirmar que en las últimas 24 horas se han localizado dos nuevos cuerpos.

Sanidad confirma la muerte de 94 gazatíes desde el alto el fuego Al menos 94 palestinos han sido asesinados desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre, incluido un fallecido ayer lunes, confirmó hoy el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado. Además de estos fallecidos, Israel ha herido en estos 17 días a un total de 344 personas, y recuperado un total de 474 cadáveres de gazatíes en unas operaciones de rescate aún mermadas por la falta de maquinaria pesada y la presencia de tropas en el 53 % del territorio. En total, se estima que unos 10.000 cuerpos siguen sepultados entre las toneladas de escombros que cubren la Franja.

Familiares de rehenes piden reunirse con Netanyahu tras la identificación errónea de cadáveres El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos de Israel exigió este martes una reunión "urgente" con el primer ministro Benjamín Netanyahu, después de que forenses confirmaran que los restos mortales entregados anoche por Hamás no se corresponden con los de ninguno de los 13 cautivos. "Exigimos una reunión urgente e inmediata con el primer ministro hoy, en la que presente un plan integral para traer a casa a nuestros seres queridos", señaló la organización, que agrupa a allegados de secuestrados y liberados.

El Gobierno de Netanyahu convoca una reunión de emergencia tras la última entrega de Hamás El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu convocó este martes una reunión de emergencia, después de que se confirmara que el cuerpo devuelto anoche por Hamás no corresponde a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que siguen en Gaza, sino a uno ya devuelto anteriormente y que ya fue enterrado en Israel, informó a EFE una fuente gubernamental. Netanyahu se encuentra declarando a puerta cerrada ante el tribunal que le juzga por corrupción y se espera que la sesión acabe antes de lo previsto tras solicitarlo así el primer ministro, según informaron medios israelíes.

Hamás niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha negado que el grupo tenga información sobre la ubicación de los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel, antes de insistir en que la formación islamista procederá a ello "lo antes posible", entre las críticas de las autoridades israelíes por los retrasos en el proceso. "Las afirmaciones de la ocupación sobre que Hamás conoce la ubicación de los cuerpos de sus prisioneros es falsa, especialmente ante los cambios sufridos por Gaza a causa de la agresión", ha dicho el portavoz del grupo, Hazem Qasem, en referencia a la ofensiva militar lanzada contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La ONU, "preocupada" por el ataque israelí del domingo contra la FINUL Naciones Unidas ha mostrado este lunes su "profunda preocupación" por el ataque del domingo perpetrado por Israel contra 'cascos azules' de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), que se saldó sin heridos y con un dron israelí derribado posteriormente por efectivos de la fuerza multinacional, que está protestando "enérgicamente" a las fuerzas israelíes. "Les informo de nuestra profunda preocupación por el incidente ocurrido el domingo", ha declarado en rueda de prensa el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, quien ha afirmado que la FINUL "está en contacto con las FDI para protestar enérgicamente por lo sucedido".

El Ejército recibe el cuerpo de un rehén en Gaza que se dispone a transportar hacia Israel Tropas del Ejército israelí recibieron, la noche de este lunes de la mano del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el cuerpo de un rehén fallecido en la Franja de Gaza, el cual se disponen a trasladar a territorio israelí, confirmó la Oficina del mandatario Benjamín Netanyahu en un comunicado. "Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un secuestrado fallecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Militar (Shin Bet) en la Franja de Gaza. Desde allí será trasladado a Israel, donde será recibido en una ceremonia militar con la participación del gran rabino militar", detalla el texto.

Dos muertos en un ataque de Israel en Líbano Dos hermanos murieron este lunes a causa de un bombardeo israelí contra un aserradero en la aldea de Al Bayad, en el sur de Líbano, en medio de una intensificación de los ataques contra el territorio libanés tras el reciente alto el fuego en la Franja de Gaza. "Un bombardeo del enemigo israelí en Al Bayad, en el distrito de Tiro, resultó en el fallecimiento de dos hermanos", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin ofrecer detalles sobre sus identidades.