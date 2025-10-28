En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en las provincias ucranianas de Zaporiyia y Dnipropetrovsk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
España entrega a Ucrania vehículos medicalizados blindados para misiones de desminado
España, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entregaron este martes a Ucrania parte de los 12 vehículos blindados medicalizados que han comprado para dar atención inmediata al personal especializado que resulte herido en misiones de neutralización de explosivos o rescate en zonas peligrosas cerca del frente. "Estos vehículos están diseñados para hacer extracciones rápidas, tratamiento sobre el terreno y evacuaciones en el menor tiempo posible. Servirán para salvar vidas y apoyar al valiente personal que participa en el desminado humanitario y en intervenciones de emergencia", dijo en la ceremonia de entrega en las afueras de Kiev Antonio Santamaría, encargado de negocios de la embajada española en Kiev.
Zelenski cree que las sanciones de Trump podrían costarle a Rusia 5.000 millones de dólares al mes
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que las sanciones de EE.UU. a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft podrían causar cada mes a la industria petrolera de Rusia pérdidas de unos 5.000 millones de dólares.
"Creemos que estas sanciones reducirán sus beneficios en al menos 5.000 millones de dólares al mes", dijo Zelenski en un encuentro con medios, entre ellos EFE, al ser preguntado por los efectos de las primeras restricciones económicas contra Rusia dictadas por la actual administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Rusia derriba 17 drones sobre tres de sus regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 17 drones de ala fija ucranianos sobre tres regiones del país, uno de ellos en las cercanías de Moscú, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
"Durante la pasada noche, entre las 23:00 del 27 de octubre y las 07:00 de hoy, hora de Moscú (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 17 drones de ala fija ucranianos", señala el parte castrense.
La comisión de la ONU denuncia ataques con drones a civiles ucranianos y deportaciones a Georgia
Rusia lleva a cabo de forma sistemática ataques con drones en el frente ucraniano y deportaciones -incluso a lugares tan lejanos como Georgia- como estrategia para trasladar forzosamente a la población ucraniana, cometiendo con ello crímenes de guerra y contra la humanidad, denuncia un informe de la ONU. El informe de la Comisión de Investigación de la ONU en Ucrania, que este lunes se presenta ante la Asamblea General de Naciones Unidas y del que ya se anticiparon detalles en septiembre durante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, señala que los ataques con drones de corto alcance contra civiles en el frente pueden considerarse crímenes contra la humanidad. Las deportaciones y transferencias de civiles desde áreas ocupadas por las autoridades rusas, por su parte, son un crimen de guerra, de acuerdo con la comisión presidida por el jurista noruego Erik Mose y que completan el colombiano Pablo de Greiff y la india Vrinda Grover.
Zelenski ordena extender el alcance de los ataques a larga distancia en territorio ruso
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio instrucciones este lunes a su cúpula militar para que extiendan los ataques de larga distancia a un área geográfica más amplia de la que ya alcanzan actualmente los bombardeos ucranianos contra la retaguardia enemiga. “Nos hemos marcado como tarea expandir la geografía del uso de nuestras capacidades de largo alcance”, escribió Zelenski en redes sociales al informar del contenido de su reunión con los principales responsables de la defensa de Ucrania. Zelenski dijo también que durante el encuentro se evaluaron los resultados de estos ataques que Ucrania lleva a cabo casi cada noche con drones de fabricación propia y en ocasiones con misiles.
Ejército ruso procede a liquidar a los defensores de Kúpiansk y Pokrovsk
El ejército ruso ha procedido a liquidar a los miles de defensores de los bastiones ucranianos de Kúpiansk y Pokrovsk que se encuentran cercados y se niegan a rendirse, según informó este lunes el ministerio de Defensa de Rusia.
El parte de guerra señala en Telegram que los ucranianos intentaron hasta en cuatro ocasiones romper el cerco en la localidad de Kúpiansk (región de Járkov) en la orilla derecha del río Oskol.
Según la fuente, medio centenar de soldados fueron eliminados por la artillería y los drones, que destruyeron también dos blindados.
Orbán afirma que Trump cometió un error sobre la sanciones al petroleo ruso
El primer ministro húngaro, Víktor Orbán, afirmó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cometió un error aprobando sanciones a petroleras rusas y que pronto viajará a Washington para abordar la cuestión, en una entrevista publicada en el diario italiano 'La Repubblica'.
"Con el presidente Trump estamos debatiendo cómo construir un sistema sostenible para la economía de mi país, ya que Hungría depende en gran medida del petróleo y el gas rusos. Sin ellos, los precios de la energía se dispararán, provocando escasez de suministro", explicó Orbán.
Un tribunal italiano reitera la extradición del ucraniano acusado del sabotaje del Nord Stream
El Tribunal de Apelación de Bolonia (norte de Italia) volvió a autorizar la entrega al Tribunal Supremo Federal de Casación de Alemania de Serhii Kuznietsov, el ucraniano detenido en Italia acusado de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022 en el mar Báltico, después de la apelación de su abogado.
La defensa, el abogado Nicola Canestrini, tras conocer el resultado tras la vista del 23 de octubre, anunció un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, informaron los medios italianos.
Para Canestrini, en el procedimiento "existen graves violaciones procesales que comprometen su legitimidad y su conformidad con los principios del juicio justo".
Kiev agradece a Estonia la aportación de 10 millones a la iniciativa de ayuda militar de la OTAN
El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga, agradeció este lunes a Estonia que aporte 10 millones de euros a la iniciativa de ayuda militar a Ucrania a través de la OTAN, la llamada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), en el marco de una visita de su homólogo estonio, Margus Tsahkna.
"Agradecido por los 10 millones de euros que dedica Estonia bajo la iniciativa PURL", escribió Sibiga en su cuenta de X, en la que mostró imágenes de su encuentro con el jefe de la diplomacia de Estonia, con el que habló sobre la situación en el frente de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, además de la situación de la infraestructura energética en el país invadido.
Rusia afirma haber tomado tres localidades ucranianas en Zaporiyia y Dnipropetrovsk
Las fuerzas rusas tomaron tres localidades ucranianas en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, como parte de los esfuerzos para capturar el importante bastión ucraniano de Hulyaipole, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.
"Las unidades de la agrupación militar Vostok (Oriente) penetraron en las defensas enemigas y liberaron las localidades de Novonikoláivka y Privolne de la región de Zaporiyia, así como Yegorivka, de la región de Dnipropetrovsk", indicó el mando ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.
