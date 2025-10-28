Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en las provincias ucranianas de Zaporiyia y Dnipropetrovsk

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.



Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

"Las voces me dijeron que tenía que matar": la confesión del triple asesino de Morata de Tajuña

"¿Y ahora qué?" La pregunta tras el fin del vial de Jove a la que los vecinos de La Calzada buscan respuesta

Aurelio Rojas, el cardiólogo más viral de España, de 35 años, le dedica una oración a Dios desde Asturias: "Por fin he entendido que no me llamaste para ser perfecto"

La Ópera de Oviedo llega a Villaviciosa con el espectáculo familiar "La Flauta mágica": "Cuando se descubre y disfruta, la lírica engancha"

Aterriza en Lidl el zapatero para la entrada que parece sacado de Zara Home (y a un precio muy reducido)

Alberto Chimal, el maestro mexicano de la ciencia ficción, en Oviedo: "La Inteligencia Artificial nos deshumaniza y empieza a pensar por nosotros"

