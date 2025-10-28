El huracán Melissa toca tierra en Jamaica como el más devastador "del siglo": los expertos prevén una "situación catastrófica"

El huracán Melissa -que ya se ha cobrado siete vidas- ha tocado tierra este martes en Jamaica, que ya lleva horas preparándose para la peor tormenta de su historia. De categoría 5, el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson, ha registrado vientos de 295 kilómetros por hora, pese a avanzar con menos rapidez de la prevista.

Sus intensos vientos y lluvias torrenciales han azotado las zonas costeras varias horas antes de su llegada, y las autoridades piden extrema precaución ante un fenómeno que se esgrime como "el peor del siglo". "Esta es su última oportunidad para salvar su vida (...) refúgiense de inmediato", afirmó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Ya es más potente que el huracán Katrina, que hace 20 años devastó Nueva Orleans y dejó más de 1.000 muertos. Aunque menos potente que el actual, dejó 40 muertos y enormes daños. Los únicos huracanes de nivel 5 que han azotado el Atlántico además de Katrina fueron Maria (2017), que causó 3.000 muertos, e Ian, con 130 fallecidos. El último que golpeó el país fue Gilbert, en septiembre de 1988, aunque con afectaciones mucho menores que las que preven con Melissa.

Siete muertos y un millón de afectados

Las autoridades meteorológicas han advertido de que la situación empeorará, con ráfagas de viento "potencialmente mortales", severas inundaciones costeras y lluvias torrenciales que podrían provocar "deslizamientos de tierra catastróficos". Tres personas han muerto en Haití, una en República Dominicana y otras tres personas fallecieron en Jamaica mientras se preparaban para su llegada.

Se estima que al menos un millón y medio de personas sufrirán de forma directa el impacto en su ruta por el Caribe, según la Cruz Roja, y la mayoría ellas serán en la isla de Jamaica, para la cual este será "el huracán del siglo". Solo en Jamaica hasta un millón de personas podrían resultar afectadas, lo que representa más de un tercio de su población total, pero también se prevé que haya centenares de miles de afectados en Cuba, Bahamas, República Dominicana y Haití.

Es el primer huracán de categoría 5 confirmado en golpear Jamaica. "Está girando para dirigirse directamente hacia la parte occidental de Jamaica", declaró Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico nacional del país, en una rueda de prensa el lunes por la noche. Añadió que una ruptura en el sistema de alta presión que antes mantenía a Melissa desplazándose hacia el oeste, paralela a la costa, le ha permitido girar bruscamente al norte.

Una "destrucción estructural total"

Se anticipan graves daños a las infraestructuras, que comunidades enteras queden aisladas y la interrupción de los servicios esenciales debido a la fuerza de este huracán, que será el más fuerte que habrá experimentado Jamaica según los registros. Los edificios en las zonas donde Melissa toque tierra podrían quedar completamente destruidos. "Gran parte de esa área va a quedar arrasada, lamentablemente", señaló Tyler Roys, meteorólogo sénior de AccuWeather.

La experta en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial, Anne Claire Fontan, informó de que los vientos alcanzaran ráfagas de hasta 350 km/h a lo largo del día de hoy. "Dentro del ojo del huracán, es probable que haya una destrucción estructural total", indicó. Una vez que el huracán haya abandonado tierra, en el primer lugar de las prioridades estará "salvar vidas, luego alimentos, agua potable, refugios y atención médica", explicó en Ginebra el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, Jens Laerke.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) prepara su respuesta humanitaria para hacer frente a la "destrucción generalizada" y la ola de desplazamientos que se esperan tras el paso del huracán Melissa por Jamaica, informó la organización en un comunicado." El huracán Melissa supone una grave amenaza para Jamaica. Es probable que muchas personas tengan que dejar sus hogares y necesiten urgentemente refugio y asistencia", advirtió la responsable en funciones de la oficina de la OIM en Jamaica, Natasha Greaves.