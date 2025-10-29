Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

24 niños entre los fallecidos

Más de 90 palestinos muertos por los bombardeos israelíes en Gaza desde el martes

Israel ataca el sur de Gaza tras un presunto ataque de Hamás a sus tropas

Israel ataca el sur de Gaza tras un presunto ataque de Hamás a sus tropas

Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza han matado desde la tarde de ayer hasta primeras horas de esta mañana a al menos 91 palestinos, incluidos 24 niños y 7 mujeres, según fuentes de las morgues de los hospitales del enclave y de la Defensa Civil Palestina.

Esta oleada de ataques israelíes que han golpeado de norte a sur la Franja llegó la tarde de ayer, martes, por orden del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego, en vigor desde hace más de dos semanas.

Los equipos de rescate siguen buscando a desaparecidos entre los escombros y sus familias aseguran que están debajo de ellos, añadió. 

Los ataques se produjeron después de que Israel acusara a Hamás de atacar a sus soldados en Rafah, sur de Gaza, con artillería y disparos de francotirador, algo en lo que el grupo islamista ha negado haber participado.

También tras la devolución este lunes en la noche por parte del grupo islamista de unos restos que no se corresponden con ninguno de los 13 rehenes muertos que quedan en la Franja, según Israel, sino con un cautivo cuyo cuerpo fue recuperado a finales de 2023. 

