En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia anuncia nuevos avances en Ucrania
El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente del país, Vladimir Putin, con la toma de una nueva localidad en la provincia de Dnipropetrovsk.
"Unidades del grupo de fuerzas Este avanzaron en las profundidades de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Vishnevoe, en la provincia de Dnipropetrovsk", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.
Rusia ataca Ucrania con 126 drones y alcanza infraestructuras en Cherníguiv y Odesa
Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 126 drones de larga distancia de distintos tipos que alcanzaron infraestructuras críticas en la ciudad de Cherníguiv del norte de Ucrania y de la región ribereña del mar Negro de Odesa, en el sur del país.
Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, de los 126 drones cerca de ochenta eran aparatos no tripulados de ataque Shahed.
Rusia derriba 100 drones sobre su territorio
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 100 drones de ala fija ucranianos sobre el territorio del país, seis de ellos de ellos en las cercanías de Moscú, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, donde los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 46 aparatos no tripulados ucranianos.
La UE defiende mantener el rumbo con las sanciones a Rusia: "Están poniendo en dificultades la economía rusa"
La Unión Europea ha defendido este martes junto a sus socios y aliados internacionales, incluyendo Estados Unidos, mantener el rumbo con las sanciones contra Rusia, tras la adopción del 19º paquete de medidas contra Moscú, asegurando que está provocando dificultades en su economía de guerra. "Han pasado tres años y medio desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, y todo indica que las sanciones están provocando un aumento de las dificultades económicas para Rusia", ha asegurado el enviado de la UE para sanciones, David O'Sullivan en un comunicado tras la reunión mantenida con los Estados miembros sobre la aplicación de las sanciones.Esta reunión ha estado seguida de un foro con la participación de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, con la que la UE busca alinear los esfuerzos internacionales en materia de sanciones a Moscú.
Muere un civil ruso en la región fronteriza de Briansk tras el ataque de un dron ucraniano
Un civil ruso murió hoy en la región fronteriza rusa de Briansk tras el ataque de un dron ucraniano contra el vehículo en el que se trasladaba, según informó el gobernador local, Alexandr Bogomaz. "A consecuencia de un ataque deliberado de un dron kamikaze contra un automóvil civil que se trasladaba entre las localidades de Kúrovo y Suvórovo del distrito Pogarski, lamentablemente murió un hombre de 53 años", escribió en Telegram.
Zelenski dice que asesores de Ucrania y la UE discutirán un plan para poner fin a la guerra
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que este viernes o sábado asesores del Gobierno ucraniano y de la Unión Europea tratarán las características de un plan para poner fin a la guerra. Así lo dijo durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, David van Weel, según informó la radiotelevisión pública 'Suspline'. "Creo que nuestros asesores se reunirán en los próximos días. Acordamos aproximadamente el viernes o el sábado. Ellos discutirán las particularidades de este plan", afirmó Zelenski.
Zelenski acusa a China de ayudar a Rusia en la fabricación de armamento y en la evasión de sanciones
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha acusado a China de proporcionar a Rusia la maquinaria necesaria para construir armas, así como de ayudarle a eludir sanciones, a pesar de que su homólogo chino, Xi Jinping, asegurara que no lo haría. "Hablamos por teléfono con Xi Jinping, me aseguró que no se venderían armas a los rusos. Sin embargo, ha estado dotando de maquinaria para este armamento", ha denunciado este martes el mandatario ucraniano, en una rueda de prensa en Kiev, junto al ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, David van Weel.
España entrega a Ucrania vehículos medicalizados blindados para misiones de desminado
España, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entregaron este martes a Ucrania parte de los 12 vehículos blindados medicalizados que han comprado para dar atención inmediata al personal especializado que resulte herido en misiones de neutralización de explosivos o rescate en zonas peligrosas cerca del frente. "Estos vehículos están diseñados para hacer extracciones rápidas, tratamiento sobre el terreno y evacuaciones en el menor tiempo posible. Servirán para salvar vidas y apoyar al valiente personal que participa en el desminado humanitario y en intervenciones de emergencia", dijo en la ceremonia de entrega en las afueras de Kiev Antonio Santamaría, encargado de negocios de la embajada española en Kiev.
Zelenski cree que las sanciones de Trump podrían costarle a Rusia 5.000 millones de dólares al mes
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que las sanciones de EE.UU. a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft podrían causar cada mes a la industria petrolera de Rusia pérdidas de unos 5.000 millones de dólares.
"Creemos que estas sanciones reducirán sus beneficios en al menos 5.000 millones de dólares al mes", dijo Zelenski en un encuentro con medios, entre ellos EFE, al ser preguntado por los efectos de las primeras restricciones económicas contra Rusia dictadas por la actual administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Rusia derriba 17 drones sobre tres de sus regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 17 drones de ala fija ucranianos sobre tres regiones del país, uno de ellos en las cercanías de Moscú, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
"Durante la pasada noche, entre las 23:00 del 27 de octubre y las 07:00 de hoy, hora de Moscú (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 17 drones de ala fija ucranianos", señala el parte castrense.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
- La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa
- Ana Belén e Iker Casillas ya no se esconden y hacen pública su relación: 'Alguien en quien refugiarse
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado