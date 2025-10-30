Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia derriba 170 drones sobre su territorio y lanza un ataque combinado con misiles contra varias regiones de Ucrania

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
  2. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  3. Juan-Galo Macià, presidente de Engel & Völkers: 'El problema de la vivienda solo se arreglará con más obra nueva
  4. El encanto de caminar sobre la nieve bajo la luz de la luna: así es la raquetada nocturna más espectacular del mundo (y está en los Picos de Europa)
  5. El secreto del mejor cocido de España sigue vivo en Leitariegos: el maestro de este plato tradicional, Antonio Cosmen, regresa a su pueblo natal
  6. Encuentran al hombre de 87 años desaparecido desde el viernes en Corvera: estaba al borde de las vías del tren en una zona boscosa y de difícil acceso
  7. De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
  8. La emprendedora andaluza que salvó un pueblo asturiano de la despoblación: reformó una casa en ruinas, la alquiló y ahora... son el doble de vecinos

Juana Rivas centra su declaración en denunciar los malos tratos de Arcuri a su hijo

Juana Rivas centra su declaración en denunciar los malos tratos de Arcuri a su hijo

Hallan un lobo muerto en la carretera en Javita (Cangas del Narcea)

Hallan un lobo muerto en la carretera en Javita (Cangas del Narcea)

La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar

La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar

El Congreso recordará este jueves a los últimos fusilados de Franco en un acto sin PP ni Vox

El Congreso recordará este jueves a los últimos fusilados de Franco en un acto sin PP ni Vox

El alcalde de Siero, sobre la crisis de la Plataforma Vecinal de La Fresneda: “Creo que es algo personal, nuestro compromiso allí es absoluto”

El alcalde de Siero, sobre la crisis de la Plataforma Vecinal de La Fresneda: “Creo que es algo personal, nuestro compromiso allí es absoluto”

David Broncano felicitó a El Gran Wyoming por el Ondas y a 'El Hormiguero' por sus 3.000 programas: "Es un mérito increíble"

David Broncano felicitó a El Gran Wyoming por el Ondas y a 'El Hormiguero' por sus 3.000 programas: "Es un mérito increíble"

Llanera organiza el primer concurso de tarjetas de Navidad: la ganadora será la imagen de la felicitación de la Alcaldesa

Llanera organiza el primer concurso de tarjetas de Navidad: la ganadora será la imagen de la felicitación de la Alcaldesa
Tracking Pixel Contents