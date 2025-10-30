Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Polonia cierra dos aeropuertos tras los ataques rusos contra Ucrania

La Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA) confirmó este jueves el cierre temporal de los aeropuertos de Radom y Lublin (este) "para garantizar la libertad de acción de la aviación militar polaca y aliada", tras los ataques a gran escala lanzados por la Federación Rusa contra objetivos en Ucrania en las últimas horas.

En un comunicado, la PANSA indicó que los cierres tienen como objetivo la "seguridad y protección del espacio aéreo polaco, especialmente en las regiones adyacentes a las zonas amenazadas de Ucrania".