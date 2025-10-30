Relaciones entre Washington y Pekín
Principales acuerdos entre Trump y Xi Jinping en Corea del Sur
Eufórico, calificando la reunión con el presidente chino como "increíble", el líder de EEUU, Donald Trump, se ha ido de Corea del Sur visiblemante satisfecho por los acuerdos alcanzados con Xi Jinping en materia de aranceles y tierras raras. A continuación, los detalles de un pacto fraguado tras meses de tensiones y guerra comercial.
Los aranceles eran el punto central de esta reunión. Trump había dicho anteriormente que esperaba reducir los aranceles a China a cambio de su cooperación en la represión de las exportaciones de ingredientes utilizados para fabricar fentanilo. El presidente de EEUU ha acordado la reducción de forma inmediata del 20% al 10% de los aranceles impuestos en febrero a los productos chinos por el tráfico de fentanilo. Washington ha aplicado esta rebaja en reconocimiento a la cooperación de Pekín en la lucha contra la epidemia de fentanilo.
Las tierras raras fueron la baza definitiva de China. China refina el 90 % de los minerales críticos del mundo y ha utilizado el control del suministro como palanca en los últimos meses. Estados Unidos y otros países están realizando grandes inversiones para romper este dominio, pero los resultados no serán inmediatos. China ha accedido a retrasar un año sus restricciones a la exportación de tierras raras.
Trump se enfrenta a presiones contrapuestas porque empresas como Nvidia quieren vender sus chips avanzados a China. Pero existe la cuestión de la seguridad nacional: los funcionarios estadounidenses afirman que Pekín podría utilizar chips de alta gama para aplicaciones militares. Según ha indicado el estadounidense, han abordado el tema , sin concretar un acuerdo al respecto.
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, había dicho que la venta de TikTok a un comprador estadounidense podría cerrarse durante la reunión entre Trump y Xi. No se ha dado mucha más información sobre los términos de la venta, pero si se llega a cerrar, sería otra victoria para Trump. No hay detalles al respecto tras la reunión en Corea del Sur.
