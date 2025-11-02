Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Ejército israelí confirma la muerte de cuatro miembros de Hizbulá y dice que están "jugando con fuego"

Explosión en la Franja de Gaza

Explosión en la Franja de Gaza

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Carrión habla del estado anímico del Oviedo: “En situaciones adversas parece que se acaba el mundo”

Almudena Cid, pillada con su nuevo novio: así es su vida con un exfutbolista tras la mediática ruptura con Christian Gálvez

El déficit de enfermeras en Gijón y Asturias: una realidad que exige soluciones

Difuntos en Grado: las imágenes de Todos los Santos, día de recuerdo, flores y reunión de familias en el camposanto

Un mes dedicado a la cultura asturiana en «De castilletes y carbón»

Carme Chaparro habla de la enfermedad que la obligó a retirarse a los 52 años: "Un día más, un día menos"

