Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Isabella Hammad: “Si desaparece Netanyahu habrá una cola de Netanyahus todavía peores que le van a sustituir”

Para Isabella Hammad la precisión en las palabras es un asunto moral. De ahí que cuando se le hable del conflicto entre Israel y Palestina frunza el ceño y diga que no, que ‘conflicto’ no es la palabra adecuada para lo que es un genocidio. “Conflicto significa que tenemos dos agentes en igualdad de condiciones y aquí hay una parte que ataca y otra que no”. Hammad nació en Londres en 1992, estudió en las mejores universidades de Inglaterra y Estados Unidos, es hija de padre palestino y madre irlandesa-británica y se la considera una de las autoras emergentes con mejor futuro en las cada vez más plurales letras inglesas. ‘Entra el fantasma’ (Anagrama / Més llibres), su segunda novela, escrita originalmente en el 2021, cuenta las dificultades de una compañía cisjordana a la hora de montar un ‘Hamlet’ en el ‘interior’, las tierras palestinas ocupadas. Relatado todo ello desde la perspectiva de Sonia, una actriz británica de origen palestino que se une a la troupe, el fantasma de la tragedia shakesperiano adquiere aquí múltiples sentidos. La novela dibuja todas las tensiones que antecedieron a los hechos del 7 de octubre. (Seguir leyendo)