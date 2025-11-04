Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El embajador de Trump en la OTAN supervisa en Kiev los envíos de misiles Patriot

El embajador de EE.UU. ante la OTAN, Matthew Whitaker, fue recibido el lunes junto a sus homólogos de algunos de los principales socios europeos de Ucrania por el presidente Volodímir Zelenski, en una reunión celebrada en Kiev que sirvió para explorar nuevas posibilidades de reforzar las defensas aéreas ucranianas. “Quiero asegurarme de que todo funciona de forma correcta, de que el Ejército (ucraniano) está recibiendo todo lo que necesita, que los sistemas de defensa aérea Patriot y los misiles PAC-3 y PAC-2 se están entregando de la forma más rápida posible, para que ustedes puedan proteger su infraestructura crítica ahora que se acerca el invierno”, dijo Whitaker, citado por la presidencia ucraniana, durante el encuentro. Whitaker es uno de los pocos altos cargos de la administración Trump que ha visitado Kiev desde la llegada a la Casa Blanca del promotor inmobiliario neoyorquino. Su visita y su participación en la reunión junto con representantes de los aliados europeos de Ucrania es otro signo de la mejora de las relaciones entre Zelenski y Trump. El embajador de Trump ante la OTAN dijo también que Ucrania, EE.UU. y los países europeos que pagan por el armamento estadounidense que compra Kiev están trabajando en los paquetes de material militar que los ucranianos han de recibir este mes y el siguiente a través de esta fórmula.