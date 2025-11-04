Mano derecha de George W. Bush
Muere Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos y arquitecto de la guerra de Irak
EFE
Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la presidencia de George W. Bush entre 2001 y 2009, falleció ayer 3 de noviembre a los 84 años de edad, según un comunicado emitido este martes por su familia.
Cheney, considerado uno de los arquitectos de la llamada "guerra contra el terrorismo" y que fue clave en la guerra de EEUU contra Irak, murió por complicaciones de una neumonía y problemas cardiovasculares, según el comunicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Disputa por una herencia de 14 millones: el hijo ilegítimo que la reclama y el oculista de Oviedo que podría llevarse un pellizco
- Los nuevos buses eléctricos de Oviedo no pueden entrar al Hospital Monte Naranco: la solución tiene que llegar antes de junio
- No es solo el Huerna: el otro peaje en Asturias (y este lo pagan todos los asturianos a razón de 11 millones al año)
- El enfado del ovetense Luis García, entrenador de Las Palmas, en El Molinón: 'Solo se miran las bajas del lado del Sporting
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento