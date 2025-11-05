Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel confirma la identidad de los restos del último rehén entregado por Hamás

Explosión en la Franja de Gaza

Explosión en la Franja de Gaza

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Detenido un hombre por acosar a Claudia Sheinbaum durante un recorrido a pie en Ciudad de México

Obras finaliza la mejora de varias carreteras y accesos en la zona rural de Grado: estos son los proyectos realizados

Tabacalera suma un segundo contrato por 840.000 euros

Clausura del ciclo de seminarios "Innovasturias"

Reunión del gobierno del Consorcio Ferial

Oviedo acoge desde el jueves su sexto festival internacional del videoclip

Adrián Barbón recibe al comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat

Tu sartén podría estar dañando tus hormonas: los expertos alertan sobre los disruptores endocrinos

