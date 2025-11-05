Investigación
Once muertos y 35 heridos por un incendio en una residencia de mayores de Bosnia
Las llamas comenzaron por razones aún desconocidas en el séptimo piso del inmueble, donde estaban alojadas personas afectadas de demencia o cáncer
EFE
Once personas perdieron la vida y 35 resultaron heridas, tres de gravedad, en un incendio que se produjo la noche del martes en una residencia de mayores de la ciudad de Tuzla, en el noreste de Bosnia-Herzegovina, según ha informado este miércoles el portal Klix, que cita fuentes oficiales.
Según las primeras informaciones, un fuego se desató por razones aún desconocidas en el séptimo piso de la residencia, donde estaban alojadas personas afectadas de demencia o cáncer.
Un gran número de bomberos ha logrado controlar y apagar el incendio,según indicaron fuentes oficiales a Klix.
Entre los heridos, que están hospitalizados en el Centro Clínico Universitario de Tuzla, hay policías y bomberos, así como médicos y empleados del asilo, además de residentes.
El director de la residencia, Mirsad Bakalovic, ha dimitido en medio de informaciones de la prensa sobre denuncias y quejas del pasado por las supuestas malas condiciones de la institución.
Las autoridades locales se disponen a trasladar a otros lugares a los residentes que quedan en el edificio.
La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- Este es el pueblo de Asturias que aspira a tener la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a una campaña publicitaria
- ¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Oviedo a partir de enero? Esta es la respuesta del Ayuntamiento
- La historia de Francisco Collantes, el vecino de Oviedo que tiene la única empresa de España autorizada para hacer el examen de gruista
- Adiós a uno de los negocios con más solera de Oviedo: 'La pandemia fue devastadora
- Un árbol cayó sobre la línea de alta tensión cuando desbrozaban: la tragedia que segó la vida del joven electrocutado en Coaña