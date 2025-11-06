Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel devuelve a Gaza 15 cuerpos de palestinos a cambio de cadáver de rehén entregado

Explosión en la Franja de Gaza

Explosión en la Franja de Gaza

Ver galería

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
  2. Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
  3. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  4. Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
  5. Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
  6. Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
  7. Un árbol cayó sobre la línea de alta tensión cuando desbrozaban: la tragedia que segó la vida del joven electrocutado en Coaña
  8. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento

Sigue en directo la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial

Sigue en directo la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial

Asturias ha perdido en 20 años 4.400 ganaderías, según Vox

Asturias ha perdido en 20 años 4.400 ganaderías, según Vox

El himno de la música convence en el concierto de la Sociedad Filarmónica

El himno de la música convence en el concierto de la Sociedad Filarmónica

Una empresa de Cartagena ya realiza impresiones 3D para equipos militares

Una empresa de Cartagena ya realiza impresiones 3D para equipos militares

Congreso IA 2025 - IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial

Congreso IA 2025 - IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial

50 años de la Marcha Verde: España tuvo un plan de guerra contra Marruecos

50 años de la Marcha Verde: España tuvo un plan de guerra contra Marruecos

Comienza la campaña navideña de juguetes en El Corte Inglés de Gijón (y llega con descuentos para comprar juguetes)

Comienza la campaña navideña de juguetes en El Corte Inglés de Gijón (y llega con descuentos para comprar juguetes)
Tracking Pixel Contents