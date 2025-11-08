Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ataques rusos contra varias regiones ucranianas dejan al menos seis muertos

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
  2. Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
  3. El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
  4. Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
  5. Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
  6. Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón
  7. Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
  8. Así será el encendido de las luces con el que Oviedo dará la bienvenida a la Navidad el próximo 28 de noviembre

EN DIRECTO: Sigue aquí la segunda jornada del Congreso Mundial de Asturianía

EN DIRECTO: Sigue aquí la segunda jornada del Congreso Mundial de Asturianía

Cinco detenidos por vender en Navarra a una menor de 14 años por 5.000 euros y whisky para casarla a la fuerza en Lleida

Cinco detenidos por vender en Navarra a una menor de 14 años por 5.000 euros y whisky para casarla a la fuerza en Lleida

EN DIRECTO: Sigue aquí la segunda jornada del Congreso Mundial de Asturianía

EN DIRECTO: Sigue aquí la segunda jornada del Congreso Mundial de Asturianía

Los ganadores del certamen "Wild Oceans FilmFest" ya tienen sus premios

Los ganadores del certamen "Wild Oceans FilmFest" ya tienen sus premios

Viaje musical a la tierra del tango de la mano de Juan Cossío y Andrés Rubio

Diez empresarias líderes forman a diez mujeres en el programa "EllaLidera"

Diez empresarias líderes forman a diez mujeres en el programa "EllaLidera"
Tracking Pixel Contents