Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Cancelada la sesión de mañana del juicio contra Netanyahu a petición del primer ministro para asistir a "reuniones diplomáticas urgentes" El Tribunal del Distrito de Jerusalén canceló este domingo, a petición del mandatario, la primera de las sesiones programadas para la semana que viene del juicio por corrupción contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Según ha recogido la emisora pública israelí, Kan, los abogados del primer ministro solicitaron la suspensión de comparecencia de mañana, lunes, a fin de que Netanyahu pudiera asistir a "reuniones diplomáticas urgentes".

Al menos un muerto en un ataque israelí contra un vehículo en el sur de Líbano Al menos una persona murió este domingo en un ataque con dron efectuado por Israel contra un vehículo que transitaba por una carretera en el sur de Líbano, en medio de una intensificación de este tipo de acciones del Estado judío pese a la tregua que entró en vigor en noviembre del año pasado. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un comunicado que "el ataque enemigo israelí" tuvo lugar en la carretera que conecta las localidades meridionales de Al Sawana y Jirbet Selm, y provocó "el martirio de un ciudadano", sin aportar más detalles.

Ingresada por una posible sobredosis de medicamentos la exfiscal militar israelí acusada de filtrar los abusos a un preso palestino Yifat Tomer-Yerushalmi, la exfiscal militar israelí imputada por filtrar la grabación de los abusos sexuales cometidos por soldados israelíes contra un preso palestino, ha sido evacuada a un hospital después de que los servicios de emergencias fueran alertados de una sobredosis con medicamentos. Tomer-Yerushalmi ha sido trasladada al Hospital Ichilov, en Tel Aviv, según ha informado el portal de noticias israelí Ynet. Los servicios de emergencia indicaron que estaba consciente al ser evacuada y los médicos informaron de que su vida no corre peligro. Las autoridades investigan ya si se trató de un intento de suicidio.

Egipto y Catar piden definir el mandato y los poderes de una fuerza internacional en Gaza Egipto y Catar, mediadores de la guerra en la Franja de Gaza junto a Estados Unidos, pidieron este domingo definir el mandato y los poderes de la Fuerza de Estabilización Internacional en el enclave palestino cuyo despliegue se está discutiendo en Nueva York. La petición fue realizada durante una llamada telefónica entre el jefe de la diplomacia egipcio, Badr Abdelaty, y su homólogo catarí, Mohamed bin Abdelrahmán, para abordar la situación del alto el fuego en Gaza, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores de Egipto.

El ataque de un dron israelí mata a un palestino en Gaza El Ejército israelí mató este domingo a un palestino en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, lo que aumenta a al menos 242 los fallecidos desde el inicio del acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre. La víctima falleció tras el ataque de un dron, confirmó a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad gazatí, sin añadir más detalles. El Ejército israelí tampoco se ha pronunciado al respecto, pero fuentes locales localizan el ataque en la ciudad de Bani Suheila, al este de Jan Yunis.

Hamás dice que entregará hoy el cuerpo del rehén Hadar Goldin, retenido en Gaza desde 2014 Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, entregarán este domingo a las 14.00 hora local (12.00 GMT) el cuerpo del soldado israelí Hadar Goldin, que retiene desde 2014 y es el único cautivo restante en la Franja que no fue capturado el 7 de octubre de 2023. En un comunicado enviado a través de sus canales, Al Qasam indica que el cuerpo fue encontrado este sábado en un túnel en el campamento Yebna en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

Muere un palestino por disparos del Ejército israelí en Cisjordania Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado a última hora de este sábado de la muerte de un ciudadano palestino, al que han descrito como presunto terrorista, en el marco de una operación realizada en Cisjordania. "Durante una operación ofensiva realizada hace poco tiempo por una patrulla de paracaidistas de la Brigada Menashe, se identificó a un terrorista que intentó atentar contra la fuerza durante la operación en la zona", han explicado las FDI en una breve publicación en su cuenta en X en la que han asegurado que sus fueras "abrieron fuego contra él y lo abatieron" sin que ninguno de sus efectivos sufriera daños.

Hamás encuentra en Rafah el cuerpo del rehén Hadar Goldin Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, recuperaron este sábado en Rafah (sur de Gaza) el cuerpo de Hadar Goldin, soldado israelí cuyo cadáver retiene desde 2014 y el único cautivo restante en la Franja que no fue capturado en el 7 de octubre de 2023, anunció un alto cargo de la organización a la cadena catarí Al Jazeera. Este alto cargo dijo también a Al Jazeera haber hallado seis cadáveres más en el lugar en que encontró a Goldin, aunque no identificó ninguno como perteneciente a otros rehenes.

Israel retiene a civiles palestinos sin cargos en una prisión subterránea donde no ven la luz del día Privados de la luz del día durante meses, sin noticias del exterior y con apenas comida para sobrevivir. Estas son las condiciones a las que se enfrentan los prisioneros palestinos recluidos en Rakefet, una cárcel subterránea situada dentro del complejo de máxima seguridad de Ramla, al sureste de Tel Aviv, según ha revelado una investigación del diario británico The Guardian. (Seguir leyendo)