Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Egipto y Catar, mediadores de la guerra en Gaza junto a Estados Unidos, han pedido definir el mandato y los poderes de la Fuerza de Estabilización Internacional en el enclave palestino

Explosión en la Franja de Gaza

Explosión en la Franja de Gaza

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

