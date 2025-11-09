Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Si bien la zona cercana a Pokrovsk, que incluye la ciudad satélite de Mirnograd, representa aproximadamente solo el 5 % de toda la línea del frente, la mayor parte de los esfuerzos de Rusia se han centrado en ella.

Eso demuestra la desmesurada importancia de esta ciudad relativamente pequeña para Moscú, argumentó Oleksandr Kovalenko el sábado en nombre del Grupo de Resistencia Informativa.

“Su captura, tras un año de intentos fallidos, se ha convertido en una cuestión de reputación para Rusia”, subrayó, señalando que el ejército invasor ha concentrado a 150.000 soldados para capturarla antes de finales de 2025.