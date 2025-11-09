Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos tres muertos y seis heridos por los nuevos ataques rusos sobre la provincia de Donetsk

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alfredo Suárez y Flor Álvarez, presidente y consejera de Asturmadi Group: 'El mayor enemigo de un empresario es la vanidad porque va muy pegada a la soberbia
  2. El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
  3. Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
  4. Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
  5. Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo
  6. Álvaro Platero, presidente y único accionista de Astilleros Gondán: 'Nos gusta lo que hacemos y dónde lo hacemos
  7. Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
  8. Fallece un pescador en Valdés, entre las playas de Barayo y Sabugo, tras caer al agua

Feijóo clausura hoy el congreso del PP de Andalucía

Feijóo clausura hoy el congreso del PP de Andalucía

La prueba más multitudinaria para obtener una plaza en la sanidad asturiana llena de aspirantes el recinto de la Feria de Muestras

La prueba más multitudinaria para obtener una plaza en la sanidad asturiana llena de aspirantes el recinto de la Feria de Muestras

Así se hace "Ándale Sushi", la creación ganadora de Mieres de Pinchu

Así se hace "Ándale Sushi", la creación ganadora de Mieres de Pinchu

El reino de las setas, listo para pasar revista en Gijón "pese a la sequía": una exposición donde el atractivo está "en las más raras"

El reino de las setas, listo para pasar revista en Gijón "pese a la sequía": una exposición donde el atractivo está "en las más raras"

Alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 6,7 en el noreste del país

Alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 6,7 en el noreste del país

Detenido el líder del partido conservador japonés NHK por presunta difamación de un legislador que se suicidó

Detenido el líder del partido conservador japonés NHK por presunta difamación de un legislador que se suicidó
Tracking Pixel Contents