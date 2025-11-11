Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia en Islamabad

Al menos 12 muertos en un atentado suicida en la capital de Pakistán

El ataque, sin reivindicación inicial, se ha producido frente a la entrada a un tribunal

Archivo - Un agente de la Policía de Pakistán (archivo)

Archivo - Un agente de la Policía de Pakistán (archivo) / HUSSAIN ALI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

Redacción

Islamabad

Doce personas murieron el martes en un atentado suicida frente a un tribunal de Islamabad, la capital de Pakistán, anunció el ministro del Interior. "Se ha producido un atentado suicida en el Kachehri", el tribunal de distrito, declaró el ministro Mohsin Naqvi en el lugar de los hechos, e informó de al menos 12 muertos y 27 heridos.

El ataque, cuya autoría ningún grupo se atribuyó de inmediato, se produce en un contexto de crecientes tensiones regionales con los países vecinos, Afganistán e India. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, donde se ubican varias oficinas gubernamentales. "Fue una explosión enorme", informó Mohammed Shahzad Butt, un abogado. "Todo el mundo empezó a correr hacia el edificio presa del pánico. Vi al menos cinco cadáveres frente a la entrada", añadió.

Islamabad, la capital del país, se considera relativamente segura en comparación con el resto de Pakistán, habiendo sufrido su último atentado en diciembre de 2022. Pakistán se enfrenta a un resurgimiento de los ataques, que atribuye en parte a grupos armados que supuestamente se esconden en territorio afgano.

Pakistán y Afganistán se enfrentaron a mediados de octubre con una intensidad inusitada, principalmente a lo largo de su frontera, pero la confrontación se extendió a Kabul, donde se produjeron explosiones. Más de 70 personas murieron, entre ellas unos 50 civiles afganos, según la ONU.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
  2. Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
  3. El primer hotel de 5 estrellas 'gran lujo' de Asturias recibe el reconocimiento del sector hotelero español
  4. El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
  5. Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
  6. Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
  7. Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
  8. Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros

La jueza no observa indicios de delito en el accidente de autobús de la carretera de los Lagos que dejó 49 heridos en julio de 2023

La jueza no observa indicios de delito en el accidente de autobús de la carretera de los Lagos que dejó 49 heridos en julio de 2023

Atención a las parejas que se van a casar en 2026: Hacienda revisará los regalos de bodas que se hacen por trasferencia por encima de una cifra determinada

Atención a las parejas que se van a casar en 2026: Hacienda revisará los regalos de bodas que se hacen por trasferencia por encima de una cifra determinada

Los ecologistas advierten de que la contaminación está disparada en Trubia: "Van varios días con valores elevados de benceno"

Los ecologistas advierten de que la contaminación está disparada en Trubia: "Van varios días con valores elevados de benceno"

Tristeza y glifosato

Tristeza y glifosato

David Guerra confirma la renovación de Yáñez y deja la puerta abierta al mercado: "El club no deja de trabajar en mirar alternativas..."

David Guerra confirma la renovación de Yáñez y deja la puerta abierta al mercado: "El club no deja de trabajar en mirar alternativas..."

Directo | Pedro Sánchez clausura el acto de presentación del estudio 'Infancia digital 2025'

Directo | Pedro Sánchez clausura el acto de presentación del estudio 'Infancia digital 2025'
Tracking Pixel Contents