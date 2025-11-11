Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Parlamento de Israel ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por "terrorismo" y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes

Explosión en la Franja de Gaza

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

El Senado de EEUU aprueba la propuesta para reabrir el Gobierno gracias al voto a favor de ocho demócratas

Empresarios y ayuntamiento coinciden: Naval Azul convertirá la zona Oeste en un polo de innovación tecnológica

Sánchez clausura el acto de presentación del informe 'Infancia digital 2025'

Los inmigrantes creen más en la democracia de lo que los europeos temen

Descubren una nueva especie de abeja con "cuernos demoníacos" en el oeste de Australia
