Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La Inteligencia rusa ha asegurado haber frustrado una supuesta operación de la Inteligencia de Ucrania para "secuestrar" y posteriormente estrellar un avión de combate MiG-31 del Ejército de Rusia

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

El cáncer de próstata, el de mayor incidencia entre los hombres: ¿qué tratamientos hay para este tumor?

El cáncer de próstata, el de mayor incidencia entre los hombres: ¿qué tratamientos hay para este tumor?

Asturias sigue aumentando población y pega un "estirón" en el tercer trimestre, mayor incluso que la media nacional

Asturias sigue aumentando población y pega un “estirón” en el tercer trimestre, mayor incluso que la media nacional

"Fútbol, perros y valores": descubre el libro de Antonio Gorriaran Laza y José David Rodríguez García en el que se unen estas dos pasiones

"Fútbol, perros y valores": descubre el libro de Antonio Gorriaran Laza y José David Rodríguez García en el que se unen estas dos pasiones

La gran operación antidroga a nivel nacional que se saldó con un narco muerto en Toledo deja varios detenidos en Gijón tras siete registros

La gran operación antidroga a nivel nacional que se saldó con un narco muerto en Toledo deja varios detenidos en Gijón tras siete registros

El ministro Carlos Cuerpo habla en chino durante su visita al país asiático

El ministro Carlos Cuerpo habla en chino durante su visita al país asiático
