Macron y Abás anuncian la creación de un "comité conjunto para la consolidación del Estado de Palestina"

Un mes y medio después de que Francia reconociera al Estado de Palestina, el presidente Emmanuel Macron recibió este martes en el Palacio del Elíseo al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para abordar la plena implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza. “Esta reunión se enmarca en el reconocimiento por parte de Francia del Estado de Palestina y en el trabajo realizado para implementar un plan de paz y seguridad para todos en Oriente Medio”, declaró el Palacio del Elíseo en un comunicado de prensa la víspera del encuentro, en el que detallaron que ambos líderes trabajarán conjuntamente en las próximas etapas del plan para Gaza relacionadas especialmente con la “seguridad, gobernanza y reconstrucción”, con el fin de “prepararse para la etapa posterior al conflicto”.

La reunión bilateral también sirvió para anunciar la creación de un comité conjunto para la consolidación del Estado de Palestina. Este comité tendrá la tarea de trabajar en todos los aspectos constitucionales y organizativos de los territorios ocupados. “Francia no quiere que Hamás recupere el control de la Franja de Gaza”, declaró Macron durante su comparecencia de prensa junto al presidente de la Autoridad Palestina, quien dijo estar listo para la puesta en marcha "inmediata" de este comité.

Por ello, las autoridades francesas abogan por que se celebren “elecciones presidenciales libres” en los territorios palestinos. Algo que apoyó el presidente palestino, que no descartó que Hamás pueda transformarse exclusivamente en partido político si acepta los principios de la nueva Constitución que prepara la Autoridad Palestina y acepta formalmente la idea de los dos Estados. “No excluimos a nadie de la política, a condición de que todas las partes asuman la legitimidad palestina, la naturaleza democrática y no militarizada del Estado palestino, así como los principios de la transferencia pacífica del poder y el rechazo de la violencia”, indicó Abás en una entrevista publicada este martes por 'Le Figaro'. Un Abás que no ha convocado elecciones desde 2006, por entonces ganadas por Hamás.

“Excluir los discursos de odio”

Durante su reunión, que ha durado algo más de una hora, Macron enfatizó la importancia de reformar la educación de las nuevas generaciones gazatíes “con libros de texto escolares que excluyan todo discurso de odio”. Así como, “la abolición del sistema de compensación” para las familias de los palestinos asesinados por el Ejército israelí o prisioneros palestinos. Precisamente este fondo, creado en la década de 1960 y considerado por Israel como una recompensa al "terrorismo", fue eliminado por un decreto impulsado por Mahmud Abás el pasado febrero.

Consolidar el alto el fuego empezando por la condena “inequívoca” del antisemitismo, es un paso que ha querido dar Abás este martes en la capital francesa. Ambos líderes condenaron el odio hacia los judíos en todo el mundo y “rechazaron cualquier instrumentalización de la causa palestina”. Abás se dirigió al pueblo israelí insistiendo que "el futuro reside en la paz, no en la guerra", para luego hablarle al pueblo palestino, afirmando que "el camino hacia la libertad está más cerca que nunca".

100 millones de euros de ayuda

El presidente francés insistió en la necesidad de garantizar el acceso humanitario a la Franja de Gaza, y anunció un aumento de la contribución del país galo de 100 millones de euros para ayudar a la población del enclave porque, según el presidente galo, “la prioridad es la emergencia humanitaria”. “Se realizarán envíos humanitarios de emergencia para proporcionar varios cientos de toneladas de suplementos alimenticios, así como medicamentos y material médico”, explicó Macron.

Conferencia en Egipto y una fuerza de estabilización

Los próximos pasos para avanzar hacia una solución negociada pasan ahora por cerrar una fecha este mes de noviembre para celebrar una conferencia en Egipto, y dar forma a la fuerza de estabilización internacional que, según el plan de Donald Trump, debería tomar temporalmente el control de Gaza. Francia ya ha enviado a tres oficiales para evaluar la implicación que debería tener esta fuerza, misión a la que se sumarán en los próximos días varios diplomáticos y un general de la Gendarmería. Para el Gobierno francés, el apoyo debe centrarse principalmente en reforzar a las fuerzas de seguridad palestinas mediante su formación.

Solución de dos Estados

Macron siempre se ha mostrado partidario de la solución de dos Estados democráticos, Israel y Palestina, “que vivan el uno junto al otro en paz y en seguridad”. Aunque la realidad sobre el terreno haya complicado en extremo esta fórmula, el presidente francés reafirmará su compromiso durante la reunión con Abás, especialmente ahora, cuando se cumple un mes de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás, tras dos años de guerra.