Jack Schlossberg tiene un plan

Es guapo como su tío John-John, fallecido en un fatídico accidente de avioneta en julio de 1999; encantador como su abuela Jacqueline; listo y algo alocado como su abuelo, el presidente Kennedy; celoso de su privacidad como su madre, la abogada y ex embajadora en Japón, Caroline Kennedy y muy tecnológico igual que su padre, Edwin Arthur Schlossberg, diseñador y artista, pionero en crear instalaciones interactivas para museos, John (Jack) Bouvier-Kennedy Schlossberg, (JBKS), ha devuelto un poco de ilusión a los demócratas replegados de Nueva York a Massachusetts, tras anunciar que se postula al escaño en la Cámara de Representantes que dejará vacante el demócrata Jerrold Nadler. La dinastía política de Boston resurge de sus cenizas en un momento clave: cuando la popularidad de Trump se tambalea y justo en una encrucijada crucial para el Partido del burro, con necesidad acuciante de un golpe de efecto. La elección del alcalde de Nueva York ha sido un buen revulsivo, pero no con suficiente pegada como para aunar a un país profundamente dividido. El único varón de los Schlossberg-Kennedy se suma a unas concurridas primarias por el décimo segundo distrito congresional de Nueva York. Tendrá que pelear, pero sabe que el apellido que lleva aún pesa (y mucho) en la esfera política y social de los Estados Unidos.

Schlossberg, que lleva, como su madre, el apellido Bouvier de su abuela a modo de segundo nombre, además del Keneddy como tercero, es uno de los tres hijos de Caroline Kennedy, la única hija viva del matrimonio entre John y Jacqueline Kennedy. Su tío, abogado y fundador de la revista política “George”, no llegó a hacer carrera política, así que Jack es el primer descendiente directo de JFK en postularse a un cargo electo. El aspirante, de 32 años, afirma en el vídeo de presentación de su candidatura- que el país se encuentra «en un punto de inflexión», al denunciar «una crisis del costo de la vida» derivada de «recortes históricos a programas sociales de salud, educación y cuidado infantil». Y claro, también critica a Trump, a quien acusó de hacer «favoritismo en lugar de capitalismo» y de «generar una crisis constitucional» al «concentrar el poder» en las tres ramas del Gobierno.

Un príncipe de Manhattan, “New yorker” de pura casta

Schlossberg es un príncipe de Manhattan, mucho más neoyorkino que bostoniano. Creció en esa zona privilegiada que va de Union Square hasta Midtown y el Upper West y Upper East Side de Manhattan. Como hombre de su tiempo se desenvuelve como pez en el agua en el universo on-line, se identifica como «demócrata de nueva generación» y en los últimos años ha destacado por videos virales con lo que conecta con sus posibles votantes jóvenes. De momento tiene más de 830.000 seguidores en TikTok y más de 170.000 en X, donde no ha ahorrado críticas a los republicanos por el cierre del gobierno, que ha tenido en vilo a los funcionarios y trabajadores estatales durante 43 días.

Schlossberg se lleva bien con Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, y fatal con su tío Robert Kennedy, secretario de estados de Sanidad, célebre por su activismo anti vacunas. "Quiero ofrecer una perspectiva diferente, una perspectiva alternativa, y difundir el mensaje del Partido Demócrata para que llegue a la gente. Así que uso mi propia creatividad, un poco de valentía, para arriesgarme y defender lo que creo. Y aprendí mucho haciéndolo", dice en sus redes. En el vídeo oficial de anuncio de su campaña adopta un enfoque diferente, más serio. "Sin duda, es hora de que una nueva generación de estadounidenses dé un paso al frente y se pregunte qué puede hacer por su país". ¿Les suena la frase…?