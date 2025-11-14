Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel confirma que el cuerpo entregado anoche por Hamás pertenece al rehén Meni Goddard

El cuerpo entregado anoche por Hamás, como parte del acuerdo del alto el fuego, pertenece al rehén Meni Goddard, confirmó esta madrugada La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Tras completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes del Ejército informaron a la familia del fallecido secuestrado, Meni Goddard, que su ser querido había sido repatriado a Israel y que su identificación se había completado", se recoge en una nota.

El Ejército israelí recibió durante la noche del jueves, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, los restos mortales de este rehén, por lo que ya son 25 los cadáveres de cautivos recuperados por Israel.