Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Parlamento de Israel ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por "terrorismo" y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes

Israel inicia una ofensiva terrestre y de bombardeos contra Hizbula en Líbano. / EFE

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

  1. Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
  2. El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
  3. Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
  4. La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
  5. Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
  6. Estoy harto de echar currículums y no me sale nada': tienen más de 45 años, buscan trabajo en Asturias y ahora estas empresas tratan de ayudarles
  7. Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
  8. Muere una ovetense de 34 años en Navarra al chocar tras circular 11 kilómetros en sentido contrario por la autopista

