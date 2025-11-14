Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La guerra en Ucrania cumple ya más 1.350 días desde el inicio de la invasión de Rusia

Desde el Ministerio de Exteriores ruso aseguran que están dispuestos a retomar las negociaciones directas en Estambul

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
  2. El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
  3. Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
  4. La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
  5. Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
  6. Estoy harto de echar currículums y no me sale nada': tienen más de 45 años, buscan trabajo en Asturias y ahora estas empresas tratan de ayudarles
  7. Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
  8. Muere una ovetense de 34 años en Navarra al chocar tras circular 11 kilómetros en sentido contrario por la autopista

La investigación contra la peligrosa banda de narcos que tenía su base en Gijón sigue abierta: no se descartan nuevas detenciones

La investigación contra la peligrosa banda de narcos que tenía su base en Gijón sigue abierta: no se descartan nuevas detenciones

La historia de una pequeña heroína con una enfermedad ultrarrara llega a Grado: "Inma y la luz de las estrellas" se presenta el lunes en la Casa de Cultura

La historia de una pequeña heroína con una enfermedad ultrarrara llega a Grado: "Inma y la luz de las estrellas" se presenta el lunes en la Casa de Cultura

Descubren la base celular del "embarazo masculino"

Descubren la base celular del "embarazo masculino"

Mar García Puig, en el podcast del suplemento ABRIL: “Algunos políticos deben leer mucho y otros deberían leer más”

Mar García Puig, en el podcast del suplemento ABRIL: “Algunos políticos deben leer mucho y otros deberían leer más”

EN IMÁGENES: Así fue el acto del BBVA sobre IA en LA NUEVA ESPAÑA

EN IMÁGENES: Así fue el acto del BBVA sobre IA en LA NUEVA ESPAÑA
Tracking Pixel Contents