Accidente
Al menos tres muertos por el atropello de un autobús en Estocolmo
Redacción
Un autobús atropelló y mató a al menos tres personas en Estocolmo este viernes por la tarde al embestir contra una parada del centro de la capital sueca. También se reportaron varios heridos, anunció la policía sueca. Hay personas heridas y muertas en el incidente. La policía, en un primer momento, no hizo comentarios sobre el número, el género ni la edad de las víctimas, indicó la policía en un comunicado. La prensa sueca ha informado de que el numero de muertos es de al menos tres.
Según imágenes de los medios suecos, varios autos de policía y ambulancias fueron desplegados al lugar del incidente, con equipos de rescate agachados bajo la parte inferior del autobús de dos pisos, aparentemente ayudando a personas atrapadas debajo.
La portavoz de la policía, Nadya Norton, dijo a AFP que se desconocía la causa del accidente. "La investigación deberá determinar qué ocurrió. Es demasiado pronto para decirlo y no quiero especular", afirmó. Agregó que el conductor del autobús había sido arrestado y se había abierto una investigación por homicidio involuntario como procedimiento rutinario. "Tenemos que interrogarlo, luego veremos si será liberado o puesto bajo custodia", señaló Norton.
Según el diario sueco 'Aftonbladet', el conductor del autobús ha sido arrestado y el incidente se está investigando como "homicidio agravado". Por el momento, todo apunta a que podría tratarse de un accidente, según fuentes de 'Aftonbladet'. Sin embargo, esto aún no se ha confirmado y la policía no puede corroborar la información. "Eso es algo que están averiguando ahora, las circunstancias, lo que sucedió, etc. No quiero especular sobre nada. Van a entrevistar al conductor y están recabando información, con personas que estaban en el lugar de los hechos", dijo Nadya Norton.
El accidente se reportó a las 3:24 p.m. Varias personas presenciaron el incidente. Un gran número de policías, ambulancias y unidades de servicios de emergencia acudieron al lugar. Gran parte de Valhallavägen estuvo cortada al tráfico en hora punta. Incluso el metro dejó de parar en la estación próxima al lugar del suceso. Varias personas fueron trasladadas al hospital en ambulancia.
