Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania anuncia un acuerdo de intercambio con Rusia de 1.200 prisioneros por bando

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha anunciado este sábado un acuerdo con las autoridades rusas para el intercambio de 1.200 prisioneros por bando. El acuerdo ha sido avalado ya por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Por orden del presidente de Ucrania he mantenido contactos recientemente con la mediación de socios en Turquía y Emiratos Árabes Unidos para la reanudación del proceso de intercambio y la liberación de nuestra gente en poder de Rusia", ha explicado Umerov en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

Tras estas negociaciones Moscú y Kiev han acordado la activación de los Acuerdos de Estambul. "Es para la liberación de 1.200 ucranianos", ha explicado.