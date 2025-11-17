Asia
La ex primera ministra de Bangladesh Sheikh Hasina, condenada a pena de muerte por crímenes de lesa humanidad
La entonces primera ministra dimitió el 5 de agosto y huyó a la India, donde permanece desde entonces
EFE
El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés (ICT, por sus siglas en inglés) condenó este lunes a pena de muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por considerarla culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2024, que culminaron con su dimisión e huida a India.
"La acusada Sheikh Hasina cometió crímenes de lesa humanidad", dijo el juez Golam Mortuza Mozumder, según la retransmisión en directo de la cadena de televisión de Bangladés BTV.
Hasina permanece exiliada en la India desde su dimisión tras las protestas, en las que murieron unas 1.500 personas, según un informe publicado por las Naciones Unidas.
El ICT se encuentra rodeado de fuertes controles de seguridad, entre ellos de efectivos del Ejército bangladesí, después de que ayer el Tribunal Supremo de Bangladés pidiese su despliegue en torno a la corte que juzga a la ex mandataria.
El ICT de Bangladés es una corte doméstica establecida en 2009 para investigar y enjuiciar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos de derecho internacional.
En junio, presentó cargos contra Hasina a través de su fiscalía.
Según la fiscalía bangladesí, más de 1.500 personas murieron en las protestas multitudinarias de 2024, más de 25.000 resultaron heridas y un número indeterminado fueron sometidas a tortura y vejaciones durante el levantamiento por parte de las autoridades comandadas por Hasina.
Las protestas, inicialmente lideradas por un grupo de estudiantes contra un polémico sistema de cuotas de empleo destinado a descendientes de excombatientes durante la guerra de independencia de 1971, fueron en un principio pacíficas, pero pronto fueron duramente reprimidas por las fuerzas comandadas por Hasina
La entonces primera ministra dimitió el 5 de agosto y huyó a la India, donde permanece desde entonces, aunque su paradero exacto en este país se desconoce.
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- ¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y 'se encuentra bien' (pero se niega a volver a casa)
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Una única puñalada le causó una hemorragia mortal al afectar a arterias abdominales, confirma la autopsia de la joven muerta en Candamo
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- Todos lo sabían': rompe su silencio el trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo y fulmina la versión oficial sobre la explosión en la que murieron cinco mineros