Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La guerra en Ucrania cumple ya más 1.350 días desde el inicio de la invasión de Rusia

Desde el Ministerio de Exteriores ruso aseguran que están dispuestos a retomar las negociaciones directas en Estambul

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
  2. ¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y 'se encuentra bien' (pero se niega a volver a casa)
  3. Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
  4. El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
  5. El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
  6. Una única puñalada le causó una hemorragia mortal al afectar a arterias abdominales, confirma la autopsia de la joven muerta en Candamo
  7. Todos lo sabían': rompe su silencio el trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo y fulmina la versión oficial sobre la explosión en la que murieron cinco mineros
  8. Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana

Kiko Rivera confirma arrepentido en la entrevista tras su separación de Irene Rosales lo que ocurrió en "la noche más terrorífica": "Entendería que jamás me perdonase, pero no puedo dar marcha atrás..."

Kiko Rivera confirma arrepentido en la entrevista tras su separación de Irene Rosales lo que ocurrió en "la noche más terrorífica": "Entendería que jamás me perdonase, pero no puedo dar marcha atrás..."

El parque gijonés de Los Pericones ya es "paraíso" infantil: "Ha quedado genial, tiene mucha variedad" (en imágenes)

El parque gijonés de Los Pericones ya es "paraíso" infantil: "Ha quedado genial, tiene mucha variedad" (en imágenes)

Los primeros perros dejaron de ser lobos hace 11.000 años

Los primeros perros dejaron de ser lobos hace 11.000 años

Última hora del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en directo | Hacienda presenta a las comunidades la senda de déficit, primer paso para los Presupuestos

Última hora del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en directo | Hacienda presenta a las comunidades la senda de déficit, primer paso para los Presupuestos

El Sporting cruza el charco para acercar sus métodos de entrenamiento al Centro Asturiano de Buenos Aires

El Sporting cruza el charco para acercar sus métodos de entrenamiento al Centro Asturiano de Buenos Aires
Tracking Pixel Contents