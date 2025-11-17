Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un ataque masivo ruso daña varios barcos en un puerto de la región de Odesa

Un ataque masivo ruso ha dañado infraestructura energética y varios barcos en un puerto de Odesa, según informó el gobernador de la región, Oleg Kiper, en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Durante la madrugada del 17 de noviembre, los terroristas lanzaron de nuevo un ataque masivo con drones contra la región de Odesa. Se han escuchado explosiones en varias ciudades. Pese al trabajo efectivo de las defensas antiaéreas se han registrado consecuencias para infraestructuras energéticas y portuarias", escribió Kiper.

Kiper añadió que "durante el ataque sufrieron daños varios barcos civiles".