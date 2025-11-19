Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mayor seguridad

El museo del Louvre reforzará su seguridad con cien cámaras y un puesto móvil de policía tras el impactante robo

El incidente desató una avalancha de críticas y preocupación por la seguridad y el estado del museo, recrudecidas por el reciente anuncio del cierre de una galería por la fragilidad de las vigas del edificio

Un coche de policía aparca en el patio del museo del Louvre.

Un coche de policía aparca en el patio del museo del Louvre. / Associated Press/LaPresse / LAP

EFE

París

La presidenta y directora del Louvre, Laurence des Cars, detalló este miércoles que se han puesto en marcha una veintena de medidas urgentes para asegurar el museo, incluida la instalación de un centenar de cámaras perimetrales y la instalación de un puesto móvil de la Policía en el interior.

Así lo detalló al comparecer en la comisión de Asuntos Culturales y de la Educación de Asamblea Nacional al cumplirse justo un mes del impactante robo sufrido el 19 de octubre, en el que se sustrajeron ocho joyas de la Corona francesa de un valor patrimonial incalculable que aún no han podido ser recuperadas.

El incidente desató una avalancha de críticas y preocupación por la seguridad y el estado del museo, recrudecidas por el reciente anuncio del cierre de una galería por la fragilidad de las vigas del edificio.

(Foto de ARCHIVO) FILED - 18 October 2021, France, Paris: A View of the inner courtyard with the glass pyramid of the Louvre Museum in Paris. Photo: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB 18/10/2021 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB;tourism;culture;libraries and museums;Louvre Museum in Paris;MUSEO LOUVRE

Vista del patio interior con la pirámide de cristal del Museo del Louvre en París. / JAN WOITAS / DPA vía Europa Press

Pero a la luz del reciente robo, indicó que se han puesto en marcha o acelerado una veintena de medidas urgentes para asegurar el interior y el exterior, como la instalación de un centenar de cámaras perimetrales, que estará completada a finales de 2026, o la instalación de un puesto móvil policial dentro.

