Acoso a la prensa
Trump a una periodista: "Silencio, silencio, cerdita"
El presidente ordenó callar e insultó a la reportera como respuesta a una pregunta incómoda sobre sus evasivas en relación al 'caso Epstein'
Nuevo insulto del presidente Donald Trump a una periodista incómoda para él. "Silencio, silencio, cerdita", espetó el mandatario a una reportera como respuesta a una pregunta sobre sus evasivas sobre el 'caso Epstein', multimillonario acusado de pederastia y abusos sexuales con el que, supuestamente, le vinculan algunos mails. La bochornosa escena se produjo a bordo del avión presidencial 'Air Force One'.
Fue Catherine Lucey, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, quien preguntó a Trump en el avión presidencial sobre la desclasificación de los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein.
No ha duda de que este tema se ha convertido en una piedra en el zapato de Trump porque horas antes, en la Casa Blanca, amenazó con retirar la acreditación a la cadena de noticias ABC, concretamente a la periodista Mary Bruce, a la que recomendó aprender su oficio. La periodista le preguntó por qué no ordenó al Departamento de Justicia publicar los papeles de Epstein y esperó a que lo aprobara el Congreso. "Creo que eres una pésima reportera", dijo Trump, quien además amenazó con retirar la licencia de operación a la cadena ABC.
Críticas del gremio periodístico
La agencia Bloomberg emitió un comunicado en el que afirmó que sus periodistas en la Casa Blanca "prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos". El comportamiento del presidente ha desatado una ola de críticas unánimes entre el gremio periodístico.
La presión sobre el mandatario aumenta desde que han salido a la luz correos de Epstein dirigidos a su "círculo íntimo" en los que dice que Trump "sabía lo de las chicas" y que "pasó horas" en su casa con una víctima. Estos correos aumentan la duda pública sobre hasta qué punto Trump estaba al tanto de las actividades de Epstein.
