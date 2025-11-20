OTAN en alerta
Activados dos cazas españoles ante la posible entrada de drones rusos en territorio polaco
Redacción
Dos cazas españoles Eurofighter, desplegados en Lituania en la operación Centinela Oriental de la OTAN, fueron activados ayer miércoles tras detectarse una potencial entrada de drones procedentes del este en el espacio aéreo de Polonia, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Las aeronaves del destacamento aerotáctico Vilkas asignadas a dicha operación realizaron una salida de reacción rápida (A Scramble) alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles desde la base de Siauliai, en el norte de Lituania. La activación de la alerta se debió a la potencial entrada de trazas no identificadas sobre territorio polaco al haberse detectado objetos compatibles con drones en las inmediaciones de su frontera, procedentes del este.
Los dos cazas españoles y un avión A400M de reabastecimiento en vuelo completaron unas tres horas de vuelo y retornaron a su base una vez desaparecida la amenaza de incursión sobre Polonia de los drones. En esta patrulla aérea, la capacidad de repostaje en vuelo aportada por el A400M permite a los aviones de combate permanecer en la zona de operación si fuese necesario. El Vilkas, que en lituano significa lobo, es un destacamento aerotáctico del Ejército del Aire y del Espacio que contribuye a las tareas de policía aérea reforzada en el flanco este de la OTAN.
Desde agosto, está operando desde la base aérea de Siauliai y será relevado por un nuevo contingente a finales de este mes de noviembre. Está integrado por casi 200 aviadores militares de hasta 15 unidades diferentes y cuenta con diez aviones Eurofighter del Ala 11 (Morón de la Frontera, Sevilla) y un A400M del Ala 31 (Zaragoza).
- Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
- Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
- El mercadillo navideño 'más bonito de Asturias' donde disfrutar de puestos de castañas: un sinfín de luces, atracciones para los niños y música
- Atención conductores: cortes de tráfico en La Corredoria este domingo por la celebración de la Carrera de Síndrome de Rett
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
- La ola de frío llega a Asturias: el temporal activa la alerta amarilla y mañana podría nevar a 400 metros
- Así es el ambicioso proyecto para rehabilitar un edificio emblemático de Oviedo: 30 viviendas, un centro polivalente y espacios para talleres