Activados dos cazas españoles ante la posible entrada de drones rusos en territorio polaco

Dos cazas españoles Eurofighter, desplegados en Lituania en la operación Centinela Oriental de la OTAN, fueron activados ayer miércoles tras detectarse una potencial entrada de drones procedentes del este en el espacio aéreo de Polonia, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Las aeronaves del destacamento aerotáctico Vilkas asignadas a dicha operación realizaron una salida de reacción rápida (A Scramble) alrededor de las 6 de la mañana de este miércoles desde la base de Siauliai, en el norte de Lituania. La activación de la alerta se debió a la potencial entrada de trazas no identificadas sobre territorio polaco al haberse detectado objetos compatibles con drones en las inmediaciones de su frontera, procedentes del este.

Los dos cazas españoles y un avión A400M de reabastecimiento en vuelo completaron unas tres horas de vuelo y retornaron a su base una vez desaparecida la amenaza de incursión sobre Polonia de los drones. En esta patrulla aérea, la capacidad de repostaje en vuelo aportada por el A400M permite a los aviones de combate permanecer en la zona de operación si fuese necesario. El Vilkas, que en lituano significa lobo, es un destacamento aerotáctico del Ejército del Aire y del Espacio que contribuye a las tareas de policía aérea reforzada en el flanco este de la OTAN.

Desde agosto, está operando desde la base aérea de Siauliai y será relevado por un nuevo contingente a finales de este mes de noviembre. Está integrado por casi 200 aviadores militares de hasta 15 unidades diferentes y cuenta con diez aviones Eurofighter del Ala 11 (Morón de la Frontera, Sevilla) y un A400M del Ala 31 (Zaragoza).