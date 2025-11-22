Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El presidente del PDE expresa su apoyo a Zelenski y advierte que "no es la fuerza la que hace la justicia"

El presidente del Partido Demócrata Europeo (PDE), François Bayrou, ha mostrado su apoyo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y a su país, que se encuentran bajo una presión "inmoral", y ha lamentado que se ha pasado del mundo construido "por la fuerza de la ley", al mundo construido por "la ley de la fuerza". "No es la fuerza la que hace la justicia", ha subrayado. Bayrou ha clausurado este viernes, junto al secretario general del PDE, Sandro Gozi, y el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el Congreso anual que el PDE ha celebrado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) con el título 'All We Need is Democracy' (Todo lo que necesitamos es democracia). El encuentro ha reunido a 76 delegados de 20 formaciones políticas de una veintena de países, y en él se ha nombrado al líder del PNV, Aitor Esteban, vicepresidente del Partido Demócrata Europeo. Según ha relatado Bayrou, hasta la invasión de Ucrania "todos imaginábamos que poco a poco y con dificultad una nación después de la otra íbamos a someternos al respeto de la ley, incluido entre las naciones, ese respeto de la ley basado en un principio, que es que la ley protege a las pequeñas naciones, tan bien como a las grandes naciones. Que no es la fuerza que hace la justicia".