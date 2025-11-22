En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos por un ataque con drones ucranianos sobre la región rusa de Samara
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Albares advierte que la guerra de Rusia en Ucrania no puede tener "premio" ante el plan de paz de Trump
El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares ha dejado claro que la guerra de agresión iniciada por Rusia contra Ucrania no puede tener "premio" ante las inminentes negociaciones en base al plan ideado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En declaraciones a los medios desde Johannesburgo, donde participa junto a la delegación española en la cumbre de líderes del G20, ha insistido en que la paz que salga de esta negociación debe ser "justa y duradera" y no "un paréntesis entre dos guerras" y el acuerdo debe respetar la soberanía de Ucrania, toda vez que el plan de Washington plantea cesiones de territorio a Moscú.
Zelenski espera apoyo interno y europeo para afrontar la presión de Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera un mayor apoyo de sus socios europeos y consenso dentro de Ucrania en un momento en el que enfrenta una fuerte presión de Washington para aceptar un desfavorables acuerdo de paz con Rusia. Zelenski, quien, según el presidente estadounidense, Donald Trump, "no tiene cartas" en el campo de batalla, es visto como debilitado tras un escándalo de corrupción que involucró a varios ministros y llevó a exigencias de cambios en su oficina. Muchos en Ucrania siguen siendo críticos de la gestión de Zelenski respecto al escándalo, así como de su incapacidad para resolver algunos de los desafíos de larga duración que socavan la defensa del país.
Responsables de seguridad europeos discutirán el plan de Trump con Ucrania y EEUU este domingo en Ginebra
Responsables de seguridad europeos se reunirán este próximo domingo en Ginebra (Suiza) para tratar directamente con delegados ucranianos y estadounidenses el plan de paz presentado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra con Rusia. La delegación europea, según han podido confirmar fuentes conocedoras del encuentro a Europa Press, será configurada a nivel de asesores de seguridad nacional, sin dar más detalles. Horas antes, Ucrania ha anunciado la composición de su propia delegación, abanderada por el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andri Yermak, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirilo Budanov; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Andri Gnatov.
Los líderes aliados de Ucrania rechazan parcialmente el plan de paz de Trump: "Las fronteras no se deben cambiar por la fuerza"
Líderes aliados de Ucrania reunidos en la cumbre del G-20 celebrada este sábado en Johannesburgo (Sudáfrica) han expresado su rechazo a parte del plan de paz confeccionado por Estados Unidos para terminar con la guerra de Ucrania al expresarse en contra aspectos muy sensibles que aparecen en el documento norteamericano, como la cesión territorial de la región oriental ucraniana del Donbás a Rusia o a la reducción de las fuerzas militares de Ucrania. (Seguir leyendo)
Ucrania anuncia conversaciones formales con EEUU en Suiza
El Gobierno de Ucrania ha confirmado este viernes el inicio "en los próximos días" de una reunión formal en Suiza con representantes de Estados Unidos para tratar el plan de paz que ha planteado el presidente norteamericano, Donald Trump, para poner fin a la guerra con Rusia.
A tal efecto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado la composición de la delegación que se dedicará a tratar con Washington y, llegado el caso, con representantes rusos, la composición del plan de paz de Trump mientras el tiempo corre en su contra habida cuenta del ultimátum dado por el presidente norteamericano, que expirará salvo giro de los acontecimientos el próximo jueves.
Albares reitera al ministro de Exteriores de Ucrania su apoyo a una paz "justa y duradera"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado a su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, el apoyo del Gobierno de España a una paz "justa y duradera" después de que el presidente de Estados Unidos haya dado un plazo a Ucrania para responder a un plan de paz, que no ha sido negociado con la UE.
"España está comprometida con la seguridad de Europa que es la de nuestros ciudadanos", ha escrito Albares en la red social X tras señalar que acaba de hablar con su "amigo" el ministro de Exteriores de Ucrania para reiterarle "nuestro apoyo firme" para alcanzar una "paz justa y duradera".
Mario Saavedra
Ucrania sufre pérdidas en el frente del Donbás pero castiga a Rusia en su industria petrolera
Los vecinos de la ciudad rusa de Novorossiysk no pegaron ojo la noche del pasado viernes 14 de noviembre. Se había producido una explosión que algunos testigos describieron como un hongo nuclear que tiñó de rojo el cielo nocturno sobre ese puerto del mar Negro. Ucrania había lanzado con éxito un ataque nocturno de drones contra la terminal petrolera de Sheskharis. Las autoridades rusas informaron de que en el complejo, varias instalaciones costeras y un barco civil resultaron dañados, y medios afines al Kremlin señalaron la dificultad de apagar un fuego que seguía activo muchas horas después. (Seguir leyendo)
Al menos dos muertos por un ataque con drones ucranianos en Samara
Al menos dos personas han fallecido y dos más han resultado heridas como consecuencia de un ataque con drones ucranianos contra infraestructura industrial en la región rusa de Samara, según han informado este sábado las autoridades locales.
"Se ha producido un ataque con drones enemigos contra instalaciones industriales en la región de Samara. El enemigo tenía como objetivo instalaciones de combustible y energía. Las fuerzas de defensa aérea repelieron el ataque. Con profundo pesar informo de que dos personas han fallecido en un accidente con un dron en Sizran", ha notificado el gobernador regional, Viacheslav Fedorishchev, en un breve comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Interfax.
Ricardo Mir de Francia
¿Puede Trump imponer a Ucrania su "plan de paz" como hizo con los palestinos en Gaza?
La Casa Blanca los llama planes de paz, pero no son más que la imposición encubierta de las demandas de una de las partes. Una receta para el desastre. Primero en Gaza y ahora, quizás, en Ucrania. Esta semana se filtró la última propuesta de la Administración de Donald Trump para detener la guerra en el país eslavo, un "plan de paz" de 28 puntos que a ojos de los expertos obligaría a a capitular ante las posiciones maximalistas del Kremlin. Y como pasó en el devastado enclave palestino, Washington no parece dispuesto a aceptar un 'no' por respuesta. El equipo del líder estadounidense ha dado a Kiev hasta el próximo jueves —día de Acción de Gracias en EEUU— para aceptar el plan. Si no lo hace, según 'The Washington Post', perderá el apoyo estadounidense. Un chantaje en toda regla. (Seguir leyendo)
El presidente del PDE expresa su apoyo a Zelenski y advierte que "no es la fuerza la que hace la justicia"
El presidente del Partido Demócrata Europeo (PDE), François Bayrou, ha mostrado su apoyo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y a su país, que se encuentran bajo una presión "inmoral", y ha lamentado que se ha pasado del mundo construido "por la fuerza de la ley", al mundo construido por "la ley de la fuerza". "No es la fuerza la que hace la justicia", ha subrayado. Bayrou ha clausurado este viernes, junto al secretario general del PDE, Sandro Gozi, y el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el Congreso anual que el PDE ha celebrado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) con el título 'All We Need is Democracy' (Todo lo que necesitamos es democracia). El encuentro ha reunido a 76 delegados de 20 formaciones políticas de una veintena de países, y en él se ha nombrado al líder del PNV, Aitor Esteban, vicepresidente del Partido Demócrata Europeo. Según ha relatado Bayrou, hasta la invasión de Ucrania "todos imaginábamos que poco a poco y con dificultad una nación después de la otra íbamos a someternos al respeto de la ley, incluido entre las naciones, ese respeto de la ley basado en un principio, que es que la ley protege a las pequeñas naciones, tan bien como a las grandes naciones. Que no es la fuerza que hace la justicia".
