Reino Unido
Buques británicos y de la OTAN vigilan a dos buques de guerra rusos en el canal de la Mancha
El canal cuenta con un estrecho paso de aguas internacionales fuera de la jurisdicción francesa y británica
EP
El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha informado este domingo de que uno de sus buques de patrulla de alta mar, el 'HMS Severn', se ha desplazado hasta el lugar del canal de la Mancha en el que fueron detectados dos buques de la Armada rusa, la corveta 'RFN Stoiki' y el buque de transporte de combustible 'Yelnia'.
El 'HMS Severn' interceptó a los buques de guerra rusos anoche cuando estaban en el estrecho de Dover, según el comunicado del Ministerio de Defensa, recogido por la televisión pública británica BBC.
Tras un seguimiento, el 'HMS Severn' cedió la tarea de vigilancia a un país aliado de la OTAN cerca de las costas de Bretaña. El buque británico "siguió observando desde la distancia y se mantuvo listo para responder a cualquier actividad inesperada", ha destacado el Ministerio de Defensa británico.
El canal de la Mancha cuenta con un estrecho paso de aguas internacionales fuera de la jurisdicción francesa y británica, también a través del estrecho de Dover, que permite el paso conforme a lo estipulado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La semana pasada trascendió que un buque espía ruso, el 'Yantar', fue avistado cerca de las costas de Escocia y que utilizó un láser para impedir el seguimiento de aviones de la Real Fuerza Aérea británica (RAF). El ministro de Defensa británico, John Healey, denunció entonces que la presencia del 'Yantar' era "peligrosa". "Os vemos. Sabemos lo que estáis haciendo. Estamos preparados", dijo.
Tampoco es la primera vez que el 'Stoiki' se aproxima a las costas británicas. El pasado mes de mayo la Armada británica envió a dos buques y un escuadrón aéreo para hacerle un seguimiento en aguas del canal de la Mancha hasta reunirse con el dos buques mercantes, el 'Sparta IV' y el 'General Skobelev', a los que escoltó hasta el mar Báltico seguidos del 'HMS Hurworth' británico.
